COMFY з'ясувала, скільки українців готові оновити iPhone

Дослідження провели серед клієнтів COMFY, які придбали iPhone 16 та 17 серій у 2024 – 2025 роках, пише UCSC.

За результатами опитування, майже 40% власників цих смартфонів планують оновитися та придбати нові моделі iPhone 18 Pro або iPhone 18 Pro Max. При цьому покупці не обов'язково готові чекати до наступного року. Серед тих, хто планує оновлення:

48% хочуть придбати новий смартфон одразу після старту продажів;

28% планують купівлю до кінця 2026 року;

лише 10% готові відкласти оновлення до 2027 року.

Який iPhone став фаворитом

Серед тих, хто вже планує змінити смартфон, найбільший інтерес викликає саме iPhone 18 Pro Max. Його обирають 69% респондентів, які планують оновлення. Ще майже 30% опитаних віддають перевагу звичайній моделі iPhone 18 Pro.

Таким чином, серед покупців, які готові переходити на нове покоління, перевага явно на боці флагманських моделей Pro.

Водночас зовсім інша ситуація із новим розкладним iPhone Duo. Власники класичних моделей попередніх поколінь не поспішають змінювати їх саме на розкладний смартфон. За результатами дослідження COMFY, таку покупку розглядає лише обмежена частина опитаних:

Ще 17% респондентів поки не визначилися, чи хочуть купувати нові моделі.

А близько 43% власників iPhone 16 та 17 серій точно не планують оновлювати свої смартфони.

Скільки коштують нові iPhone 18 в Україні

Станом на 19 вересня ціни на iPhone 18 були такі:

iPhone 18 Pro на 512 гігабайтів у новому кольорі Burgundy пропонують за 90 999 гривень. iPhone 18 Pro на 256 гігабайтів коштує 77 999 гривень. iPhone 18 Pro Max на 512 гігабайтів пропонують за 97 999 гривень. iPhone 18 Pro Max на 256 гігабайтів обійдеться у 84 999 гривень.

Також доступні чохли у 5 кольорах за 2 799 гривень.



