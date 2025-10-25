Пузырь на триллионы: как гиганты раздувают ИИ-рынок и почему эксперты вспомнили о кризисе 90-х

Сфера искусственного интеллекта продолжает удивлять пользователей новыми сервисами, такими как ИИ-браузер. Но вместе со взрывным ростом индустрии возникают опасения, что этот бум может превратиться в очередной спекулятивный пузырь. Все чаще проводятся параллели с дотком-бумом конца 1990-ых, который завершился крахом и волной банкротств.

Действительно, техно гиганты сейчас инвестируют колоссальные средства в мощные чипы и дата-центры – счет уже идет на сотни миллиардов долларов, а финальные цифры могут достичь триллионов. Эти расходы финансируются из разных источников: венчурного капитала, займов и все чаще необычных сделок, которые уже вызывают удивление на Уолл-стрит.

24 Канал пообщался с экспертами и исследовал публикации Bloomberg, LA Times и других изданий о том, действительно ли индустрия искусственного интеллекта превращается в пузырь.

В этом нам также помогли разобраться эксперты:

Александр Краковецкий CEO DevRain, CTO DonorUA, имеет статус Microsoft AI MVP, который присваивается экспертам в ИИ.

Алексей Молчановский – руководитель Офиса по инновациям Украинского католического университета, старший преподаватель кафедры прикладной математики и статистики.

Как раскручивается ИИ-пузырь?

Один из поводов для разговоров о пузыре – неслыханные масштабы и характер инвестиций в ИИ. Только один стартап OpenAI заключил ряд соглашений, которые фактически создают замкнутый круг финансовых вливаний.

Так, корпорация Nvidia недавно согласилась вложить до 100 миллиардов долларов в OpenAI для строительства гигантских дата-центров – настолько мощных, что они могли бы обеспечить энергией большой город.



Центр обработки данных Stargate AI от OpenAI и Oracle, который строится в Абилине, штат Техас / Фото Кайл Гриллот / Bloomberg

В ответ OpenAI обязалась заполнить эти центры миллионами графических процессоров Nvidia, то есть значительная часть инвестиций фактически вернется к самому же производителю чипов. Эту схему можно назвать "круговой" сделкой из-за ее замкнутого характера. Уже через несколько дней OpenAI заключила подобное партнерство с конкурентом Nvidia – компанией AMD, договорившись закупить ее чипов на десятки миллиардов долларов. Более того, OpenAI должна стать одним из крупнейших акционеров AMD в рамках этой договоренности.

Никогда раньше столько денег не вкладывались так быстро в технологию, которая еще не доказала способности стабильно генерировать прибыль. Ключевые инвесторы этого бума – прежде всего OpenAI и Nvidia – заключили целую сеть соглашений с облачными провайдерами, разработчиками ИИ и другими стартапами, часто с перекрестными обязательствами. Такая переплетенная паутина бизнес-связей вызывает все большее беспокойство – это похоже на искусственное создание стремительного роста рынка.



Как Nvidia и OpenAI способствуют развитию индустрии искусственного интеллекта / инфографика Bloomberg

На кону – практически все секторы экономики, ведь ажиотаж и массовое строительство инфраструктуры под ИИ отзываются везде – на рынках долгового капитала и акций, в отрасли недвижимости и даже энергетике.

Компании, что три года назад зажгли инвестиционную лихорадку вокруг ИИ, теперь же собственными "круговыми" сделками фактически поддерживают её пламя. Таким образом они связывают судьбы многих фирм между собой и, как теперь считается, повышают риски потенциального пузыря, раздувая рынок до опасных масштабов.

Показательно, что только OpenAI сейчас имеет соглашения с Nvidia, AMD и Oracle на сумму, которая вместе может превышать 1 триллион долларов. В то же время сама OpenAI безумно тратит деньги и прогнозирует, что не выйдет на положительный денежный поток до конца десятилетия. Другими словами, нынешний бум ИИ во многом держится на больших ставках нескольких игроков, которые инвестируют друг в друга, надеясь на будущий рост.

Триллионы затрат и сомнительная отдача: какие признаки перегрева?

Помимо нетипичных инвестиционных схем, тревожность вызывают и сами масштабы расходов на ИИ – они бьют исторические рекорды. В начале года CEO OpenAI Сэм Альтман объявил план Stargate – инфраструктурный проект стоимостью 500 миллиардов долларов. С тех пор конкуренты только повысили ставки:

Марк Цукерберг из Meta пообещал вложить сотни миллиардов в собственные дата-центры.

Альтман заявил, что OpenAI в конце концов может потратить на ИИ триллионы долларов.

Для финансирования этих космических сумм привлекаются нестандартные решения. В частности, упомянутая выше сделка Nvidia с OpenAI на 100 миллиардов ставит вопрос – не пытается ли производитель чипов фактически поддержать своего клиента, чтобы тот и дальше скупал его продукцию?

Ведь подобные случаи уже случались: Nvidia в последние годы инвестировала в десятки стартапов ИИ и облачных компаний, которые впоследствии тратили полученные средства на приобретение дорогих чипов самой Nvidia. Соглашение с OpenAI просто неслыханное по масштабу, поэтому и внимание к ней повышенное.



Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман и генеральный директор AMD Лиза Су на слушаниях в Сенате в Вашингтоне / Фото Натан Говард / Bloomberg

Ситуация осложняется тем, что в отличие от партнеров-гигантов (вроде Microsoft или Oracle), сам OpenAI не имеет стабильного прибыльного бизнеса за плечами. По данным издания The Information, этот стартап прогнозирует отрицательный денежный поток еще много лет и до 2029 года может сжечь 115 миллиардов долларов инвестиций. Другие крупные технологические компании также все активнее лезут в долги, чтобы профинансировать невиданные расходы на ИИ.

Например, Meta взяла кредиты на 26 миллиардов долларов для строительства гигантского дата-центра в Луизиане, размером почти с Манхэттен.

А консорциум банков во главе с JPMorgan и Mitsubishi UFJ предоставляет более 22 миллиардов долларов займа компании Vantage Data Centers для аналогичного мегапроекта. Объемы финансирования поражают воображение – и заставляют задуматься, оправданы ли они будущими доходами.

Показательный расчет от аналитиков Bain & Company: по их оценке, чтобы окупить запланированные мощности, предприятия в сфере ИИ к 2030 году должны генерировать совокупно около 2 триллионов долларов годового дохода. Однако текущие прогнозы свидетельствуют об огромном разрыве – ожидаемые реальные доходы могут недотянуть до этой планки примерно на 800 миллиардов долларов. Следовательно, бизнес-модель пока что не успевает за инвестициями.

Еще один признак возможного перегрева – появление случайных игроков в погоне за ИИ-золотом. На волне ажиотажа деньги достаются даже малоизвестным фирмам с сомнительным опытом. К примеру, облачный провайдер Nebius, отделившийся от российского Яндекса только в 2024 году, смог заключить с Microsoft инфраструктурное соглашение почти на 19,4 миллиарда долларов.



А стартап Nscale из Британии, который ранее специализировался на другом перегретом секторе (майнинге криптовалют), теперь привлечен к проектам строительства дата-центров совместно с Nvidia, OpenAI и Microsoft. Когда к гонке присоединяются такие игроки, это напоминает конец 90-х, когда во время интернет-бума инвестиции хлынули даже в откровенно слабые бизнес-модели.

Почему заговорили о параллелях с бумом дот-ком и действительно ли есть пузырь?

Безумный ажиотаж вокруг ИИ закономерно вызывает исторические параллели. В конце 1990-х инвесторы так же массово вкладывались в интернет-стартапы, часто опираясь на сомнительные метрики вроде количества посетителей сайта, а не реальных доходов. Многие бизнес-модели тогда оказались ошибочными, а прогнозы доходов – преувеличенными.

Телеком-компании поспешили проложить чрезмерно много оптоволоконных сетей – в конце концов спрос не оправдал пропускную способность, и уже в начале 2000-х отрасль захлестнул кризис. Когда дотком-пузырь лопнул в 2001 году, множество компаний обанкротились, а другие были поглощены более сильными игроками за копейки.

Сегодняшний бум ИИ имеет с интернет-эпохой много общего. Как и тогда, мы видим масштабное строительство инфраструктуры, заоблачные оценки стартапов и показательные признаки богатства. Многие ИИ-стартапы хвастаются продуктами и суммами, но нельзя не заметить слишком навязчивое использование аббревиатуры ИИ.

Алексей Молчановский руководитель Офиса по инновациям Украинского католического университета, старший преподаватель кафедры прикладной математики и статистики Когда находишься внутри стремительного процесса развития технологии, как, например, с ИИ, то невозможно сказать, чем это все завершится. Нет ни одного человека в мире, который обладает полнотой информации обо всех процессах, связанных с этой технологией, чтобы сказать однозначно, достигнем ли мы "золотого Эльдорадо", как нам предсказывает тот же Сэм Альтман, или, наоборот, пузырь вскоре захлопнется и мы останемся с тыквой вместо кареты.

По его мнению, ИИ-пузырь – это факт. Ведь пузырь строится за счет чрезмерных ожиданий инвесторов и клиентов по отношению к технологии. И эти ожидания, особенно в отношении популярных технологий, всегда превышают реальные способности технологии.

Важным здесь является насколько пузырь большой – то есть насколько эти ожидания оторваны от реальности,

– добавляет собеседник и вспоминает драматическое схлопывание того же пузыря дот-комов и предыдущего пузыря ИИ в 1980-х годах, после которого наступила десятилетняя зима ИИ.

Молчановский предлагает в этой ситуации следить за сигналами, которые подтверждают один из двух основных сценариев: технологическая революция на основе ИИ, с одной стороны, и большое разочарование в этой технологии, с другой.

Важными маркерами здесь являются:

реальное преимущество для бизнеса от внедрения ИИ: экономия на процессах или дополнительные доходы через продажи продуктов или услуг;

успешная интеграция ИИ в бизнес-процессы компаний, автоматизация отдельных участков бизнес-процессов, а не просто усиление отдельных работников ИИ, когда те только используют чаты для улучшения своей индивидуальной производительности;

интеграция ИИ в широкий спектр отраслей за пределами наиболее цифровых, таких как маркетинг, создание медиа-контента или написания кода – эти сферы важны, но вряд ли они оправдывают инвестиции в вычислительные центры размером в несколько триллионов долларов.

Эксперт также добавляет, что производительность ИИ-моделей, которые разрабатывают основные игроки, становятся более или менее одинаковыми. Поэтому теперь конкуренция переключается с создания еще лучшей модели (потому что каждое улучшение достигается все дороже ценой) на создание продуктов или интеграцию ИИ в различные экосистемы (Google Workspace или Microsoft 365).

Алексей Молчановский руководитель Офиса по инновациям Украинского католического университета, старший преподаватель кафедры прикладной математики и статистики Нужны ли для этого такие мощности, за которыми гонится Альтман? Я сильно сомневаюсь. Также стоит прислушиваться к ученым, которые разрабатывают тот самый ИИ. Например, Ян ЛеКун говорит о том, что текущие алгоритмы на основе глубокого обучения достигли своих пределов производительности и нужно отыскивать новые подходы. Относительно циклических инвестиций основными игроками друг друга (непосредственно или через включение компаний-посредников), то по моему мнению, это скорее негативный сигнал, который по замыслу должен продемонстрировать потенциальный успех, но больше напоминает о вере в то, что количество может перерасти в качество. Я себя отношу к тому лагерю, который считает, что простой накачкой вычислительными ресурсами мы не достигнем радикального прорыва вроде "общего ИИ" (Artificial General Intelligence, AGI).

Александр Краковецкий, CEO DevRain, CTO DonorUA, считает, что мы наблюдаем реальную технологическую трансформацию. Генеративный и агентный искусственный интеллект постепенно меняют подходы к работе, обучению и коммуникации – сначала на индивидуальном уровне, а со временем и в пределах организаций и целых отраслей, комментирует 24 Каналу Краковецкий.

Этот процесс не является одномоментным: внедрение происходит поэтапно, в зависимости от готовности бизнеса, регулирования и доступности ресурсов.

Развитие искусственного интеллекта требует значительных финансовых и технических возможностей: вычислительной инфраструктуры, специализированных чипов, квалифицированных специалистов, замечает Краковецкий. И ни одна компания не может развивать это самостоятельно – даже такие игроки, как OpenAI, Microsoft или Google, зависят от поставщиков оборудования, партнеров и исследовательских альянсов.

Поэтому формирование взаимосвязанных инвестиционных кругов выглядит естественным этапом развития отрасли. Они не только подпитывают интерес инвесторов, но и создают условия для совместного использования ресурсов и быстрого продвижения новых технологий. Со временем к этому процессу все активнее будут приобщаться и государства.

Но в то же время рынок искусственного интеллекта остается чрезвычайно чувствительным. Высокая концентрация капитала и внимания способствует спекуляциям и создает риски временного перегрева. Пока нет убедительных признаков классического "пузыря", считает Краковецкий.

Александр Краковецкий CEO DevRain, CTO DonorUA Согласно логике жизненного цикла технологий, мы все еще находимся на этапе активного развития, когда основные открытия и практические внедрения только формируются. Дальнейшую динамику могут определить не только технологические, но и геополитические факторы – в частности, ситуация вокруг Тайваня. Сегодня сервисы на основе искусственного интеллекта действительно быстро растут и имеют реальных пользователей. Однако рынок остается чувствительным к новостям и возможным "черным лебедям" – событий, способных существенно повлиять как на темпы развития, так и на распределение сил между участниками.

Так что, ответ на вопрос, являются ли ИИ-стартапы новым пузырем, не является однозначным. Так, аналогии с дот-комами есть, и нынешняя волна может принести немало разочарований и убытков отдельным инвесторам. Но в то же время в этой волне есть рациональное зерно: технология искусственного интеллекта реальная и мощная, она уже меняет мир и, вероятно, изменит его радикально в последующие годы.

Истина может быть где-то посередине – нынешний бум ИИ, наверняка, и является пузырем, и одновременно он финансирует тот самый скачок в будущее, на который все надеются.