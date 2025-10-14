2025 год стал особенным для IT-компании Intellias с точки зрения географического расширения. В мае Intellias объявила о стратегическом усилении своего хаба в Каире, который открыли еще в 2022 году. Сейчас он превращается в один из ключевых центров инноваций в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки. Египет выбрали не случайно: более 50 тысяч IT-выпускников ежегодно, стремительно растущая технологическая экосистема и выгодное географическое положение делают страну идеальной для инженерных команд, работающих как на Ближний Восток, так и на Европу. Каирский офис уже специализируется на разработке automotive-решений – от архитектур следующего поколения для авто до систем автономной мобильности.

Параллельно Intellias укрепляет позиции в Европе. В апреле компания открыла новый офис в Ингольштадте, расположенный в центре инновационного кампуса In-Campus рядом с ведущими автопроизводителями. А уже летом расширила свое присутствие в Мюнхене, где налажено сотрудничество с технологическими компаниями региона.

Такое масштабирование – это стратегия, позволяющая Intellias быть ближе к клиентам, привлекать лучшие таланты и одновременно интегрировать локальные команды в глобальные программы. О том, как Intellias трансформируется вместе с мировым рынком, и как Украина продолжает оставаться в центре этой истории несмотря на войну, 24 Канал узнавал у сооснователя и CEO компании Виталия Седлера на IT Arena 2025.

Почему Intellias открывает новые офисы?

Intellias открывает локации по двум базовым причинам, подчеркивает Седлер в разговоре с 24 Каналом. Первая – поиск талантов там, где они уже концентрируются или где рынок масштабирован. Египет – именно из этого ряда: компания с определенным удивлением увидела на месте инженеров с опытом в automotive, сделала первые наймы, почувствовала больший потенциал и решила иметь офис, рассказывает собеседник. Кроме потенциала среди талантов, открытие локации в Египте стало ответом на запрос клиента Intellias.

Отдельная история – Индия.

Виталий Седлер CEO Intellias Индия – это миллионы инженеров. В Индии можно найти инженера с самой разнообразной экспертизой, и стоимость там лучше, чем в других локациях. Поэтому любая крупная компания должна присутствовать в Индии с целью доступа к талантам.

Вторая причина – доступ к рынкам клиентов и близость к их командам и инфраструктуре. В Германии это особенно заметно на примере automotive: "Если ты работаешь с производителем в автомотиве, то часто они говорят: "Мы вам даем автомобили, на которых вы будете работать, но они должны быть в гараже, близко к основной локации клиента".

Именно поэтому компания открывает офисы рядом с клиентами, где удобно сотрудничать ежедневно, говорит руководитель Intellias. Продажи также должны быть на местах и работать на местных рынках.

Читайте также Залетают туда, где раньше не могли: как немецкие дроны Vector помогают разведке на фронте

Культурные особенности: Европа разная, Индия – "другая цивилизация"

"В целом в каждой стране есть особенности", – рассказывает Виталий Седлер. Даже внутри Европы разница между Польшей и Испанией ощутима и требует нюансированного подхода. А вот Индия – "другая цивилизация, непростая локация".

Седлер приводит показательный пример: в Европе и Украине оффер со стартом условно 1 сентября обычно означает, что инженер выходит в определенный день. В Индии же типичной является ситуация, когда большой процент кандидатов – к примеру, 30% – просто не выходят.

"Ты делаешь оффер, подписываешь контракт, проводишь welcome-онбординг до выхода, а в день выхода человек не выходит", – объясняет собеседник. Это особенность рынка, которую надо принять: либо "набивать шишки" самостоятельно, либо учиться на опыте тех, кто уже их набил.

Для Intellias это стало неожиданным ударом по планированию: "Мы клиентам обещали команду, а половина просто не вышла", – отмечает Седлер.

Виталий Седлер / Фото предоставлено Intellias

Будет ли дальнейшая экспансия? На вопрос о расширении географии CEO отвечает так:

"Стратегических планов на открытие локаций нет, потому что у нас уже хорошее глобальное присутствие. Зато возможны оппортунистические шаги – там, где появляются убедительные возможности. Даже Египет это скорее оппортунистическое решение, а не часть долгой заранее выписанной стратегии", – говорит руководитель Intellias.

Акцент на automotive: китайская конкуренция, удешевление и скорость

В европейском и американском automotive усиливается влияние китайских игроков, которые сильно демпингуют и имеют мощную поддержку государства, тогда как на Западе это рыночная история, рассказывает руководитель Intellias. Как следствие – клиенты ожидают дешевле и быстрее, большой прессинг на стоимость разработки, рассказывает собеседник.

Ответ Intellias – диверсификация в low-cost-локации (та же Индия), активная работа с ИИ, который влияет на инжиниринг, а также разработка решений с возможностью повторного использования от клиента к клиенту. Это позволяет снижать совокупную стоимость владения для заказчиков и ускорять вывод функциональности.

За последние два года рынок перешел от майндсета "инновации ради инноваций" к фокусу на финансовую эффективность, говорит руководитель Intellias. Потребность в цифровых изменениях никуда не исчезла, но клиенты сдерживают запуск проектов, пока не увидят прямого и быстрого влияния на прибыли и убытки.

Виталий Седлер CEO Intellias Причины – в стоимостной природе денег. Если во время COVID-периода деньги стоили почти ноль и их было очень много, то сейчас – этап отрезвления: деньги дорогие, инвестиций меньше, а подходы более жесткие. Это не ситуация отдельно Intellias, это ситуация рынка в целом.

ИИ: хайп или нет?

Не "сдуется ли" ИИ-хайп через несколько лет? "Хайп есть. "Сдуется ли" – сказать сложно", – отвечает Седлер.

Виталий Седлер CEO Intellias ИИ – революционная технология, которая приносит хороший или плохой результат в зависимости от того, насколько хорошие или плохие данные.

Поэтому большой спрос на работу с data: разработчики стремятся уменьшить галлюцинации и повысить качество моделей – а это возможно, когда данные упорядочены. По оценке Седлера, это история на несколько лет: вряд ли за год можно упорядочить все данные мира и сделать их AI-ready.

К теме Минцифра готовит к запуску собственный ИИ: для чего он Украине, будет ли безопасен во время войны и когда заработает

Украинский ІТ-рынок: равновесие с умеренным спадом и без "обвала зарплат"

Внутри Украины бешеного спроса на новых инженеров нет. Если раньше компании росли на 10 – 15 – 20% из года в год, то сейчас количество инженеров скорее стабильное, отмечает Седлер. Миграция продолжается: кто-то выезжает из Украины по разным причинам. Новые клиенты не слишком охотно заходят в страну; зато те, что уже работали, – остаются. Соответственно, локального спроса на массовый найм нет.

"Стоит ли это считать успехом на четвертом году большой войны? Успехом – да. Могло быть значительно хуже", – отмечает Седлер. Гигантских проседаний не наблюдается: зарплаты не упали на 20 – 30%, отрасль и дальше платит высоко.

Отдельным фактором стал Defense – новая большая тема, где есть место инновациям и стартапам, и инженеры могут работать с оборонными технологиями. В то же время это еще не драйвер структурных изменений для всей индустрии: "Около 800 defense-компаний, но это маленькие компании на малых ресурсах. Есть люди, которые переходят в defense, но это не создает значимых структурных изменений", – рассказывает собеседник. Итог для рынка – равновесная ситуация с определенным уменьшением.

Читайте также Спутниковая связь со смартфона, работа в блэкаут и покупка Helsi с Uklon: главное из выступления гендиректора "Киевстар"