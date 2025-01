Искусственный интеллект изменит 200 000 работников банковской сферы

Мировые банки готовятся сократить до 200 000 рабочих мест в течение следующих трех-пяти лет, что связано с активным внедрением технологий искусственного интеллекта (ИИ).

3% персонала под угрозой сокращений

Речь идет о том, что искусственный интеллект начинает выполнять задачи, которые раньше выполняли люди. По данным Bloomberg, в среднем ожидается сокращение 3% персонала, информирует 24 Канал.

В отчете указано, что наиболее уязвимыми являются работники бэк-офиса, среднего офиса и операционных отделов.

Кроме того, изменения могут коснуться обслуживания клиентов, где боты будут брать на себя клиентские функции, а также задач, связанных с процедурой "знай своего клиента".

"Однако ИИ не полностью заменит эти роли, а скорее трансформирует рабочую силу", – успокоили аналитики.

Результаты отчета

В недавнем опросе, в котором приняли участие 93 респондента, примерно 25% ожидают значительного сокращения рабочей силы, оценивая сокращение в пределах от 5% до 10%. Среди компаний, включенных в исследование, проведенное BI, такие крупные игроки, как Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group Inc.

Новый отчет освещает значительные изменения в банковской отрасли, которые, по прогнозам, существенно увеличат прибыли. Согласно данным BI, до 2027 года банки могут увидеть рост прибыли до налогообложения на 12-17%, что потенциально может достичь 180 миллиардов долларов США, благодаря повышению производительности благодаря искусственному интеллекту.

Более того, опрос показал, что 80% респондентов ожидают, что генеративный ИИ повысит производительность и увеличит доход на 5% или более в течение следующих трех-пяти лет.

Какие преимущества внедрения ИИ

Банки, которые на протяжении лет модернизировали свои IT-системы для ускорения процессов и снижения затрат после финансового кризиса, активно внедряют новое поколение инструментов ИИ для повышения производительности.

По данным Citigroup, ИИ заменит больше рабочих мест в банковской сфере, чем в любом другом секторе. Около 54% рабочих мест в банковской отрасли имеют высокий потенциал для автоматизации.

В то же время аналитики успокаивают, что изменения будут направлены на трансформацию ролей с помощью технологий, а не на их полное замещение.