Штучний інтелект змінить 200 000 працівників банківської сфери

Світові банки готуються скоротити до 200 000 робочих місць протягом наступних трьох-п'яти років, що пов'язано з активним впровадженням технологій штучного інтелекту (ШІ).

3% персоналу під загрозою скорочень

Ідеться про те, що штучний інтелект починає виконувати завдання, які раніше виконували люди. За даними Bloomberg, у середньому очікується скорочення 3% персоналу, інформує 24 Канал.

Дивіться також Штучний інтелект знищить людство через 30 років? Що прогнозує Нобелівський лауреат і батько ШІ

У звіті зазначено, що найбільш вразливими є працівники бек-офісу, середнього офісу та операційних відділів.

Крім того, зміни можуть торкнутися обслуговування клієнтів, де боти братимуть на себе клієнтські функції, а також завдань, пов'язаних із процедурою "знай свого клієнта".

"Однак ШІ не повністю замінить ці ролі, а скоріше трансформує робочу силу", – заспокоїли аналітики.

Результати звіту

У нещодавньому опитуванні, в якому взяли участь 93 респонденти, приблизно 25% очікують значного скорочення робочої сили, оцінюючи скорочення в межах від 5% до 10%. Серед компаній, включених у дослідження, проведене BI, такі великі гравці, як Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. та Goldman Sachs Group Inc.

Новий звіт висвітлює значні зміни в банківській галузі, які, за прогнозами, суттєво збільшать прибутки. Згідно з даними BI, до 2027 року банки можуть побачити зростання прибутку до оподаткування на 12-17%, що потенційно може сягнути 180 мільярдів доларів США, завдяки підвищенню продуктивності завдяки штучному інтелекту.

Більше того, опитування показало, що 80% респондентів очікують, що генеративний ШІ підвищить продуктивність і збільшить дохід на 5% або більше протягом наступних трьох-п'яти років.

Які переваги впровадження ШІ

Банки, які впродовж років модернізували свої IT-системи для пришвидшення процесів і зниження витрат після фінансової кризи, активно впроваджують нове покоління інструментів ШІ для підвищення продуктивності.

За даними Citigroup, ШІ замінить більше робочих місць у банківській сфері, ніж у будь-якому іншому секторі. Близько 54% робочих місць у банківській галузі мають високий потенціал для автоматизації.

Водночас аналітики заспокоюють, що зміни будуть спрямовані на трансформацію ролей за допомогою технологій, а не на їх повне заміщення.