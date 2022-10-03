IT-услуги могут стать украинским бестселлером за границей: актуальное исследование рынка

Mastercard SME Index провел исследование положения дел украинского малого и среднего бизнеса в условиях полномасштабной войны. У предпринимателей спросили, с какими проблемами они сталкиваются и планируют ли расширять географию продаж за границу.

Среди главных потребностей руководители малого и среднего бизнеса отметили нехватку новых заказов и рынков сбыта, средств для развития, а также необходимость помощи с логистикой. При этом потенциальным украинским бестселлером за границей почти половина опрошенных считает IT-услуги.

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Результаты опроса

По данным исследования Mastercard SME Index, в целях расширения рынков сбыта, 28% работающих предпринимателей уже продают свои товары или услуги за рубежом – 16% начали это делать до 24 февраля этого года, а 12% – уже после полномасштабного вторжения России. При этом, еще 21% функционирующего малого и среднего бизнеса планирует расширить географию продаж в будущем.

В то же время украинские предприниматели чаще всего продают свои товары и услуги на рынки таких стран:

США – 30% опрошенных;

Польши – 27% респондентов;

Германии – 13%;

Великобритании – 10%;

Литвы – 10%;

Канады – 10%.

Вместе с тем наиболее приоритетными рынками, которые украинский бизнес рассматривает для расширения географии продаж в будущем, указали:

Польшу – 61%;

Болгарию – 13%;

Великобританию – 13%;

Италию – 11%;

Молдову – 11%.

Проблемы и перспективы

Основными барьерами, которые сегодня мешают малому и среднему бизнесу Украины выйти на иностранные рынки, респонденты назвали:

нехватку финансовых ресурсов – 29%;

дефицит профильных знаний – 27%;

нехватку производственных мощностей – 12%.

При этом, 49% опрошенных предпринимателей указали IT-услуги, как самый перспективный бестселлер Украины в мире, который будет пользоваться наибольшим спросом на международной арене. Среди других потенциальных украинских бестселлеров респонденты также выделили:

украинскую дизайнерскую одежду – 28%;

крафтовые продукты – 26%;

украшения, в том числе ювелирные изделия – 23%.

Исследование проведено Gradus Research по заказу Mastercard в июне 2022 года. Опрос прошел в режиме онлайн, участие принял 301 респондент – мужчины и женщины, которые являются владельцами или руководителями среднего, малого и микробизнеса в 20 областях Украины.