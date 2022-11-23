Почти плюс двести тысяч рабочих мест: как изменилось украинское ІТ за 5 лет

Экспорт ІТ-услуг Украины в 2022 году возрос, несмотря на полномасштабную войну. Всего в этой области работает 300 тысяч человек, а за последние пять лет их количество увеличилось на 180 тысяч работников.

Украина за пять лет экспортировала ІТ-услуг больше руд, металлов, продуктов машиностроения или масел.

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Экспорт ИТ за последние 5 лет

ІТ-экспорт за 5 лет вырос на 5,1 миллиарда долларов и продолжает расти в дальнейшем, несмотря на полномасштабную войну и вторжение России. Согласно предварительным прогнозам, в 2022 году он будет составлять 7,6 миллиарда долларов, что в три раза больше, чем показатель 2017 года.

Также следует отметить, что доля экспорта ІТ-услуг растет ежегодно, и в 2022 году на фоне войны составляла 12,9%.

Экспорт ІТ-отрасли в 2022 году / Инфографика BRDO

Работа в ИТ

По состоянию на этот год, в этой области работает 331 тысяча специалистов.

За 5 лет ІТ-индустрия создала более 180 тысяч рабочих мест. Для сравнения, это равняется количеству рабочих мест в 7 компаниях МХП, или 9 меткомбинатах АрселорМиттал, или 3 сетях магазинов АТБ.

Зарплата в IT-отрасли / Инфографика BRDO

Где больше всего ИТ-специалистов

Киев – 99 тысяч сотрудников.

Харьков – 44 тысячи сотрудников.

Львов – 35 тысяч сотрудников.

Самые быстрые темпы роста занятых в ИТ

Тернополь – 185%.

Ивано-Франковск – 171%.

Полтава – 160%.

Кропивницкий – 156% за последние 5 лет.

Темпы роста занятых в ІТ / Инфографика BRDO

Как считали и собирали данные

Количество поступающих-бакалавров на компьютерные специальности составило 30 тысяч в 2021 году и выросло на 48% по сравнению с 2017 годом. Самые популярные специальности — компьютерные науки, инженерия программного обеспечения, компьютерная инженерия, а также кибербезопасность.

Оценка количества занятых в отрасли актуальна на апрель 2022 года. Для оценки использовано количество активных ФЛП по определенным КВЭД (58.21, 58.29, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11) по состоянию на 08.04.2022 (дата последнего обнародованного набора Е20) обнародованы Государственной службой статистики Украины).​