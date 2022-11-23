Майже плюс двісті тисяч робочих місць: як змінилося українське ІТ за 5 років

Експорт ІТ-послуг України у 2022 році зріс попри повномасштабну війну. Загалом у цій галузі працює 300 тисяч осіб, а за п'ять останніх років їх кількість збільшилась на 180 тисяч працівників.

Україна за п'ять років експортувала ІТ-послуг більше, ніж руд, металів, продуктів машинобудування або олій.

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Експорт ІТ за останніх 5 років

ІТ-експорт за 5 років зріс на 5,1 мільярда доларів й продовжує зростати надалі попри повномасштабну війну та вторгнення Росії. Згідно з попередніми прогнозами, у 2022 році він становитиме 7,6 мільярда доларів, що є втричі більшим, ніж показник 2017 року.

Також варто зауважити, що частка експорту ІТ-послуг зростає щорічно, і у 2022 на тлі війни становила 12,9%.

Експорт ІТ-галузі у 2022 році / Інфографіка BRDO

Робота в ІТ

Станом на цей рік, у цій галузі працюють 331 тисяча фахівців.

За 5 років ІТ-індустрія створила понад 180 тисяч робочих місць. Для порівняння, це дорівнює кількості робочих місць у 7 компаніях МХП, або 9 меткомбінатах АрселорМіттал, або 3 мережах магазинів АТБ.

Зарплата в IT-галузі / Інфографіка BRDO

Де найбільше ІТ-спеціалістів

Київ – 99 тисяч співробітників.

Харків – 44 тисячі співробітників.

Львів – 35 тисяч співробітників.

Найшвидші темпи зростання кількості зайнятих в ІТ

Тернопіль – 185%.

Івано-Франківськ – 171%.

Полтава – 160%.

Кропивницький – 156% за останніх 5 років.

Темпи зростання кількості зайнятих в ІТ / Інфографіка BRDO

Як рахували та збирали дані

Кількість вступників-бакалаврів на компʼютерні спеціальності становила 30 тисяч у 2021 році й зросла на 48% у порівнянні із 2017 роком. Найпопулярнішими спеціальностями є компʼютерні науки, інженерія програмного забезпечення, компʼютерна інженерія, а також кібербезпека.

Оцінка кількості зайнятих в галузі актуальна на квітень 2022 року. Для оцінки використана кількість активних ФОПів за визначеними КВЕД (58.21, 58.29, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11) станом на 08.04.2022 (дата останнього оприлюдненого набору ЄДР) та кількість співробітників юридичних осіб за визначеними КВЕД за 2021 рік (останні дані оприлюднені Державною службою статистики України). ​