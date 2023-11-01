Более 500 миллионов долларов: в Украине упал уровень экспорта ІТ-услуг

В сентябре этого года уровень экспорта ІТ-услуг из Украины показал самые низкие результаты с начала 2023 года. Объемы составили всего 521 миллион долларов.

Экспорт украинских ІТ-услуг упал

Такой показатель на 45 миллионов долларов меньше чем в августе 2023 года и на 57 миллионов ниже, чем в сентябре прошлого года.

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Совокупная выручка от экспорта ІТ-услуг за ІІІ квартал этого года составляет 1,64 миллиарда долларов. Однако в I и II квартале показатели были более положительными – 1,67 и 1,7 миллиарда долларов соответственно.

Больше выручки на экспорте ІТ-услуг получили следующие страны:

США;

Мальта;

Великобритания;

Кипр;

Израиль;

Швейцария.

Twitter/X упал в цене

В настоящее время стоимость Twitter/X оценивается в 19 миллиардов долларов, хотя еще год назад Илон Маск купил эту соцсеть за 44 миллиарда долларов.

30 октября сотрудники X получили долю в компании стоимостью 45 долларов за акцию. Год назад одна акция стоила 54,20 доллара.

Илон Маск и сам говорил, что считает, что переплатил за Twitter/X в свое время. По его мнению, настоящая стоимость угоняет 20 миллиардов долларов.