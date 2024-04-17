Экспорт Китая в Россию обвалился впервые за почти два года
Источник:Bloomberg
Экспорт Китая в Россию в марте существенно снизился на фоне угрозы вторичных санкций США. В частности в отношении китайских банков и компаний за возможную поддержку Кремля в войне против Украины.
Китайский экспорт в Россию сократился
За март текущего года экспорт из Китая в Россию сократился на 15,7% против аналогичного периода прошлого года, согласно данным китайской таможни. Стоит заметить, что это впервые с июня 2022 года.
Читайте также Роскомнадзор похвастался блокировкой сервисов Amazon – компания сама давно ушла из РоссииОбратите внимание! Несмотря на то, что в марте 2024 года экспорт существенно снизился, по итогам прошлого года товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордных 240 миллиардов долларов.
Риск вторичных санкций США
Экономист Александр Исаков объяснил, что предупреждения со стороны США по применению вторичных санкций ведут к тому, что расчеты по торговым операциям теперь занимают больше времени, и российским импортерам для обеспечения поставок приходится все больше полагаться на страны Центральной Азии.
Некоторые меры США имеют разрушительный эффект, но еще слишком рано говорить о том, насколько они долговременны. Наиболее вероятный результат – китайцы будут более осторожными,
– отметил Александр Габуев, директор Евразийского центра Carnegie Russia.