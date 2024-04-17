Экспорт Китая в Россию обвалился впервые за почти два года

Экспорт Китая в Россию в марте существенно снизился на фоне угрозы вторичных санкций США. В частности в отношении китайских банков и компаний за возможную поддержку Кремля в войне против Украины.

Китайский экспорт в Россию сократился

За март текущего года экспорт из Китая в Россию сократился на 15,7% против аналогичного периода прошлого года, согласно данным китайской таможни. Стоит заметить, что это впервые с июня 2022 года.

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Риск вторичных санкций США

Несмотря на то, что в марте 2024 года экспорт существенно снизился, по итогам прошлого года товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордных 240 миллиардов долларов.

Экономист Александр Исаков объяснил, что предупреждения со стороны США по применению вторичных санкций ведут к тому, что расчеты по торговым операциям теперь занимают больше времени, и российским импортерам для обеспечения поставок приходится все больше полагаться на страны Центральной Азии.

Некоторые меры США имеют разрушительный эффект, но еще слишком рано говорить о том, насколько они долговременны. Наиболее вероятный результат – китайцы будут более осторожными,

– отметил Александр Габуев, директор Евразийского центра Carnegie Russia.

Китайские банки отказался принимать юани из России, а в конце марта около 80% транзакций были возвращены отправителям. "Перевести юани в Китай сейчас является большой проблемой, из-за чего российский импорт оборудования в апреле оказался затрудненным, отметил один из собеседников издания", – жалуются российские СМИ.