"Героическая" борьба россиян с Amazon

Роскомнадзор заявил, что заблокировал облачный сервис Amazon Web Services. Это коммерческое публичное облачное хранилище, которое компания Безоса развивает еще с 2006 года.

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Россияне не имеют доступ к сервису с 15 апреля 2024 года. Но юмор ситуации в том, что и Amazon, и Microsoft заблокировали свои облачные сервисы для пользователей из России еще 20 марта.

Что касается повода, под которым Роскомнадзор заблокировал облачный сервис Amazon, то речь идет о нарушении закона "о приземлении". Он предусматривает, что иностранные провайдеры вынуждены открыть в России филиал или по крайней мере юридическое лицо. Кроме того, надо зарегистрировать на сайте Роскомнадзора и создать форму обратной связи для россиян.

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Ни одно из этих требований Amazon выполнять не собирался, хотя еще в июне 2023 года был в списке на "приземление". Роскомнадзор обращался в компанию с сообщением о нарушении закона, но та их игнорировала.

В октябре Роскомнадзор запретил "поисковую выдачу" для облачных ресурсов Amazon. Когда же компания Безоса заблокировала россиянам доступ к AWS, российский регулятор включил режим Дон Кихота и заблокировал сайты и сервисы Amazon.