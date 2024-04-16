Что известно о деятельности Raiffeisen в России

Недавно австрийский Raiffeisen Bank International разместил много вакансий на российских ресурсах. Известно о более 2 400 таких объявлений с декабря прошлого года.

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Интересно, что ориентировочно 1 500 из этих вакансий были связаны с управлением продажами и обслуживанием клиентов банка. В качестве мотивации, в объявлении указана новая политика Raiffeisen в России.

Ключевыми целями являются многократное расширение активной клиентской базы и стабильный двузначный рост доходов,

– говорится в одной из вакансий.

Проанализировав вакансии, можно сделать вывод, что компания Raiffeisen Bank International не только не планирует выходить с российского рынка, а и стремится привлекать новую аудиторию. В частности, речь идет об увеличении базы корпоративных клиентов.

Какова позиция Raiffeisen Bank International

Raiffeisen Bank неоднократно делал объявления, как о сокращении своего бизнеса в России, так и о полном выходе с российского рынка. Такие заявления звучали с начала полномасштабной войны. Однако на практике все оказалось иначе.

По состоянию на теперь, это финансовое учреждение является западным кредитором с крупнейшими операциями на территории России. Сейчас Минфин США и Европейский центральный банк давят на Raiffeisen Bank International и требуют покинуть российский рынок.