Що відомо про діяльність Raiffeisen в Росії

Нещодавно австрійський Raiffeisen Bank International розмістив багато вакансій на російських ресурсах. Відомо про понад 2 400 таких оголошень з грудня минулого року.

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Цікаво, що орієнтовно 1 500 з цих вакансій були пов'язані з управлінням продажами та обслуговування клієнтів банку. У якості мотивації, в оголошенні вказана нова політика Raiffeisen у Росії.

Ключовими цілями є багаторазове розширення активної клієнтської бази та стабільне двозначне зростання доходів,

– йдеться у одній з вакансій.

Проаналізувавши вакансії, можна зробити висновок, що компанія Raiffeisen Bank International не тільки не планує виходити з російського ринку, а і прагне залучати нову аудиторію. Зокрема, йдеться про збільшення бази корпоративних клієнтів.

Яка позиція Raiffeisen Bank International

Raiffeisen Bank неодноразово робив оголошення, як про скорочення свого бізнесу в Росії, так і про повний вихід з російського ринку. Такі заяви звучали з початку повномасштабної війни. Однак, на практиці усе виявилось інакше.

Станом на тепер, ця фінансова установа є західним кредитором з найбільшими операціями на території Росії. Зараз Мінфін США та Європейський центральний банк тиснуть на Raiffeisen Bank International і вимагають покинути російський ринок.