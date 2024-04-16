Велике скорочення у Tesla
Як відомо, вперше за 4 роки компанія Tesla повідомила про квартальне падіння продажів. Через це акції компанії впали на 31%, однак на фоні інших автовиробників ситуація не виглядає критичною.
Читайте також 4 дієві способи, які допоможуть бренду досягнути лояльності від покупців
Споживачі відмовляються від традиційних автомобілів значно повільніше, ніж цього очікували в Tesla. З огляду на це аналітики припускають, що очікувати швидкого стрибка продажів у найближчому майбутньому не варто.
Маск та менеджери вирішили відреагувати на ситуацію скороченням персоналу. Скорочення буде стосуватися виробництв по всьому світу.
Коли ми готуємо компанію до нашої наступної фази зростання, надзвичайно важливо розглянути кожен аспект компанії для скорочення витрат і підвищення продуктивності. У рамках цих зусиль ми провели ретельний аналіз організації та прийняли важке рішення скоротити кількість персоналу більш ніж на 10% у всьому світі,
– написав Маск у внутрішньому листі.
Як стало відомо журналістам, деяким працівникам на заводах у Каліфорнії та Техасі вже повідомили про звільнення. Також просочилася інформація про те, що компанія відмовиться від ідеї виробництва дешевого електрокара, але цю інформацію Маск коментувати відмовився.