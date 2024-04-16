Велике скорочення у Tesla

Як відомо, вперше за 4 роки компанія Tesla повідомила про квартальне падіння продажів. Через це акції компанії впали на 31%, однак на фоні інших автовиробників ситуація не виглядає критичною.

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Споживачі відмовляються від традиційних автомобілів значно повільніше, ніж цього очікували в Tesla. З огляду на це аналітики припускають, що очікувати швидкого стрибка продажів у найближчому майбутньому не варто.

Маск та менеджери вирішили відреагувати на ситуацію скороченням персоналу. Скорочення буде стосуватися виробництв по всьому світу.

Цікаво! Станом на грудень 2023 року у компанії Tesla було 140 473 співробітників у всьому світі. Скільки саме потрапить під скорочення – наразі невідомо, але йдуть розмови про понад 10%.

Коли ми готуємо компанію до нашої наступної фази зростання, надзвичайно важливо розглянути кожен аспект компанії для скорочення витрат і підвищення продуктивності. У рамках цих зусиль ми провели ретельний аналіз організації та прийняли важке рішення скоротити кількість персоналу більш ніж на 10% у всьому світі,

– написав Маск у внутрішньому листі.

Як стало відомо журналістам, деяким працівникам на заводах у Каліфорнії та Техасі вже повідомили про звільнення. Також просочилася інформація про те, що компанія відмовиться від ідеї виробництва дешевого електрокара, але цю інформацію Маск коментувати відмовився.