Большое сокращение у Tesla

Как известно, впервые за 4 года компания Tesla сообщила о квартальном падении продаж. Из-за этого акции компании упали на 31%, однако на фоне других автопроизводителей ситуация не выглядит критической.

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Потребители отказываются от традиционных автомобилей значительно медленнее, чем этого ожидали в Tesla. Учитывая это аналитики предполагают, что ожидать быстрого скачка продаж в ближайшем будущем не стоит.

Маск и менеджеры решили отреагировать на ситуацию сокращением персонала. Сокращение будет касаться производств по всему миру.

Интересно! По состоянию на декабрь 2023 года у компании Tesla было 140 473 сотрудников во всем мире. Сколько именно попадет под сокращение – пока неизвестно, но идут разговоры о более 10%.

Когда мы готовим компанию к нашей следующей фазе роста, чрезвычайно важно рассмотреть каждый аспект компании для сокращения расходов и повышения производительности. В рамках этих усилий мы провели тщательный анализ организации и приняли трудное решение сократить количество персонала более чем на 10% во всем мире,

– написал Маск во внутреннем письме.

Как стало известно журналистам, некоторым работникам на заводах в Калифорнии и Техасе уже сообщили об увольнении. Также просочилась информация о том, что компания откажется от идеи производства дешевого электрокара, но эту информацию Маск комментировать отказался.