"Героїчна" боротьба росіян з Amazon

Роскомнагляд заявив, що заблокував хмарний сервіс Amazon Web Services. Це комерційне публічне хмарне сховище, яку компанія Безоса розвиває ще з 2006 року.

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Росіяни не мають доступ до сервісу з 15 квітня 2024 року. Але гумор ситуації в тому, що і Amazon, і Microsoft заблокували свої хмарні сервіси для користувачів з Росії ще 20 березня.

Що стосується приводу, під яким Роскомнагляд заблокував хмарний сервіс Amazon, то йдеться про порушення закону "про приземлення". Він передбачає, що іноземні провайдери змушені відкрити у Росії філію або принаймні юридичну особу. Окрім того, треба зареєструвати на сайті Роскомнагляду та створити форму зворотнього зв'язку для росіян.

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Жодної з цих вимог Amazon виконувати не збирався, хоча ще у червні 2023 року був у списку на "приземлення". Роскомнагляд звертався у компанію з повідомленням про порушення закону, але та їх ігнорувала.

У жовтні Роскомнагляд заборонив "пошукову видачу" для хмарних ресурсів Amazon. Коли ж компанія Безоса заблокувала росіянам доступ до AWS, російський регулятор увімкнув режим Дон Кіхота та заблокував сайти та сервіси Amazon.