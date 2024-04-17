Експорт Китаю до Росії обвалився вперше за майже два роки

Експорт Китаю до Росії у березні суттєво знизився на тлі загрози вторинних санкцій США. Зокрема стосовно китайських банків та компаній за можливу підтримку Кремля у війні проти України.

Китайський експорт до Росії скоротився

За березень поточного року експорт з Китаю до Росії скоротився на 15,7% проти аналогічного періоду торік, згідно з даними китайської митниці. Варто зауважити, що це вперше з червня 2022 року.

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Ризик вторинних санкцій США

Попри те, що у березня 2024 року експорт суттєво знизився, за підсумками минулого року товарообіг між Росією та Китаєм досяг рекордних 240 мільярдів доларів.

Економіст Олександр Ісаков пояснив, що попередження з боку США щодо застосування вторинних санкцій ведуть до того, що розрахунки за торговельними операціями тепер займають більше часу, і російським імпортерам для забезпечення поставок доводиться все більше покладатися на країни Центральної Азії.

Деякі заходи США мають руйнівний ефект, але ще занадто рано говорити про те, наскільки вони довготривалі. Найімовірніший результат – китайці будуть більш обережними,

– зазначив Олександр Габуєв, директор Євразійського центру Carnegie Russia.

Китайські банки відмовився приймати юані з Росії, а наприкінці березня близько 80% транзакцій були повернуті відправникам. "Перевести юані до Китаю наразі є великою проблемою, через що російський імпорт обладнання у квітні виявився ускладненим, зазначив один із співрозмовників видання", – бідкаються російські ЗМІ.