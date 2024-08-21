Электроэнергия для бизнеса: какой тариф в Украине
21 августа 2024, 15:01Читати новину українською
Источник:НКРЭКУ
С 1 июня для предпринимателей вырос тариф на свет. Теперь его стоимость выросла более чем в два раза.
Цены на свет для бизнеса
В вечерние часы пик цены повысились на 20%, а ночью тариф вырос более чем вдвое. Поэтому теперь максимальные предельные цены таковы:
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- с 00:00 до 07:00 и с 11:00 до 17:00 – 5 600 гривен за мегаватт час;
- с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 – 6 900 гривен за мегаватт час;
- с 17:00 до 23:00 – 9 000 гривен за мегаватт час.
Напомним! Минимальная предельная цена составляет 10 гривен за мегаватт час.
Цены на балансирующем рынке
- с 00:00 до 07:00 – 6 600 гривен за мегаватт час;
- с 7:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 – 8 250 гривен за мегаватт час;
- с 17:00 до 23:00 – 10 000 гривен за мегаватт час;
- с 23:00 до 00:00 – 8 250 гривны за мегаватт час.