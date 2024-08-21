Электроэнергия для бизнеса: какой тариф в Украине

С 1 июня для предпринимателей вырос тариф на свет. Теперь его стоимость выросла более чем в два раза.

Цены на свет для бизнеса

В вечерние часы пик цены повысились на 20%, а ночью тариф вырос более чем вдвое. Поэтому теперь максимальные предельные цены таковы:

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с 00:00 до 07:00 и с 11:00 до 17:00 – 5 600 гривен за мегаватт час;

с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 – 6 900 гривен за мегаватт час;

с 17:00 до 23:00 – 9 000 гривен за мегаватт час.

Напомним! Минимальная предельная цена составляет 10 гривен за мегаватт час.

Цены на балансирующем рынке