Россияне атаковали "Эпицентр" на Киевщине: кадры масштабного пожара, который пытаются потушить
Во время утренней российской атаки на Украину 16 сентября на Киевщине полностью разрушен логистический центр "Эпицентра". Там вспыхнул масштабный пожар, к ликвидации которого привлекли вертолеты ГСЧС.
О последствиях атаки на объект сообщили в компании "Эпицентр". Кадры тушения пожара собрал 24 Канал.
Какие последствия атаки на "Эпицентр" в Киевской области?
Во вторник, 16 сентября, российская армия нанесла очередной удар по гражданской инфраструктуре Украины. На этот раз под прицел попал логистический центр компании "Эпицентр" в Киевской области.
В результате атаки объект подвергся полному разрушению, а на месте вспыхнул масштабный пожар. К его ликвидации привлекли силы ГСЧС, в том числе и пожарный вертолет.
Ликвидация пожара после атаки: смотрите видео
По предварительным данным, обошлось без погибших или пострадавших. В то же время компания понесла очередные серьезные потери. По их данным, за время полномасштабного вторжения десятки объектов сети были уничтожены или повреждены в разных областях Украины.
Пожар пытаются потушить с вертолета: смотрите видео
Согласно оценкам независимых экспертов, общая сумма убытков группы компаний "Эпицентр", вызванных военной агрессией, уже превысила 1 миллиард долларов,
– сообщили в компании.
Как выглядит логистический центр после атаки / Фото ГСЧС
Бизнес, который обеспечивает украинцев товарами первой необходимости, остается сознательной мишенью врага.
Кадры пожара в "Эпицентре": смотрите видео
Масштабный пожар после обстрела в Киевской области: смотрите видео
Как добавили в ГСЧС, тушение пожара осложняет плотная загрузка складов. На локации дополнительно помогают добровольческие пожарные формирования, представители Украинского Красного Креста и вспомогательная техника.
Что известно о ночной атаке?
В Сумах 16 сентября прогремел взрыв из-за атаки вражеских дронов. Один из ударов был по складскому помещению – там возник пожар. Другое – привело к обесточиванию части города.
Ночью после того, как российский дрон ударил по стоянке ТРЦ на Киевщине, агрессор повторно атаковал это место, повредив два пожарно-спасательных автомобиля.