Під час ранкової російської атаки на Україну 16 вересня на Київщині повністю зруйновано логістичний центр "Епіцентру". Там спалахнула масштабна пожежа, до ліквідації якої залучили гелікоптери ДСНС.

Про наслідки атаки на об'єкт повідомили у компанії "Епіцентр". Кадри гасіння пожежі зібрав 24 Канал.

Які наслідки атаки на "Епіцентр" на Київщині?

У вівторок, 16 вересня, російська армія завдала чергового удару по цивільній інфраструктурі України. Цього разу під приціл потрапив логістичний центр компанії "Епіцентр" у Київській області.

Внаслідок атаки об'єкт зазнав повного руйнування, а на місці спалахнула масштабна пожежа. До її ліквідації залучили сили ДСНС, зокрема й пожежний вертоліт.

Ліквідація пожежі після атаки: дивіться відео

За попередніми даними, обійшлось без загиблих чи постраждалих. Водночас компанія зазнала чергових серйозних втрат. За їхніми даними, за час повномасштабного вторгнення десятки об'єктів мережі були знищені чи пошкоджені в різних областях України.

Пожежу намагаються загасити з гелікоптера: дивіться відео

Згідно з оцінками незалежних експертів, загальна сума збитків групи компаній "Епіцентр", спричинених військовою агресією, вже перевищила 1 мільярд доларів,

– повідомили в компанії.

Як виглядає логістичний центр після атаки / Фото ДСНС

Бізнес, який забезпечує українців товарами першої потреби, залишається свідомою мішенню ворога.

Кадри пожежі у "Епіцентрі": дивіться відео

Масштабна пожежа після обстрілу на Київщині: дивіться відео

Як додали в ДСНС, гасіння пожежі ускладнює щільне завантаження складів. На локації додатково допомагають добровольчі пожежні формування, представники Українського Червоного Хреста та допоміжна техніка.

Що відомо про нічну атаку?