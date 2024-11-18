В 2024 году Украина уже экспортировала больше товаров чем за весь прошлый год

В этом году украинский экспорт в денежном эквиваленте вырос, если сравнивать с показателями прошлого года. Этому способствовало много факторов, в том числе стабильная работа Украинского морского коридора.

Как вырос украинский экспорт

По состоянию на 17 ноября Украина осуществила экспорт на 36,3 миллиарда долларов. Для сравнения, по итогам прошлого года, всего было экспортировано товаров на 36,2 миллиарда долларов, сообщает 24 канал со ссылкой на Минэкономики.

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Юлия Свириденко Первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины На сегодня украинский экспорт товаров в денежном эквиваленте превысил результаты, которые мы имели за весь 2023 год.

Как уточняет Свириденко, таких результатов удалось достичь, благодаря:

восстановлению производства в Украине;

ускорению экспорта нового урожая.

Какая продукция экспортируется больше всего: