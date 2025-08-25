В начале 2025 года в Дії возобновили услугу продажи или перерегистрации авто. Теперь для этого не нужно идти в сервисный центр МВД или ЦНАП.

Кто может продать авто в Дії и какие документы нужны?

Услуга имеет целью устранить человеческий фактор и коррупционные риски при проверке авто, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.

Если вы продаете авто:

Выберите услугу "Продать транспортное средство" или нажмите "Продать автомобиль в меню техпаспорта";

Укажите договорную стоимость автомобиля.

Внесите данные о себе и ознакомьтесь с проектом договора.

Поделитесь проектом договора с покупателем через QR-код или ссылку.

Последовательность действий для продажи авто в Дії / auto.bigmir.net



Если вы покупаете авто:

Отсканируйте QR или перейдите по ссылке, которую предоставит продавец авто;

Ознакомьтесь и согласитесь с условиями продажи через Дію;

Выберите номерной знак: оставьте старый, измените на новый или закажите индивидуальный;

Укажите, что вы ознакомились с техническим состоянием, качественными характеристиками авто и согласны с ценой;

Дайте согласие на перерегистрацию авто;

Выберите версию техпаспорта: пластик и электронное свидетельство в Дії или только электронное свидетельство в Дії;

Если выбрали пластик или новый НЗ, предоставьте данные для доставки Укрпочтой;

Оплатите;

Ознакомьтесь с проектом договора и отправьте на проверку. Она произойдет автоматически средствами Единого государственного реестра транспортных средств.

После успешной проверки можно заверить договор Дія.Підписом, а затем обменяться деньгами и авто. Подписанные документы поступят к администратору сервисного центра МВД, который закрепит выбранные номера и распечатает свидетельство о регистрации авто. Готовый пакет документов поступит новому владельцу в выбранное отделение Укрпочты.

Сколько раз можно продать авто через Дію? С помощью Дії можно переоформить легковой автомобиль, мотоцикл или мопед. При условии что это первая (и единственная) продажа транспорта в году, ибо в противном случае возникает обязанность уплаты налога с этой операции, который не пока администрируется в Дії.

Какова стоимость услуги?

Услугу оплачивает покупатель, а ее стоимость зависит от выбора опций:

Услуга – 350 гривен;

Физический техпаспорт – 405 гривен (за цифровой платить не надо;

Комбинации для номеров – бесплатно или 360 гривен;

Доставка до выбранного отделения почты.

Изготовление пластикового техпаспорта длится в течение нескольких дней. После этого в течение 10 рабочих дней его передадут на почту на доставку.

Напомним, что регистрация и переоформление авто осуществляется также через сервисные центры МВД с проверкой документов и получением новых номеров.

Чтобы зарегистрировать приобретенную машину, необходимо обратиться в любой сервисный центр МВД (независимо от места регистрации нового или старого владельца авто) с заявлением и документами, которые удостоверяют личность заявителя, а также документами, подтверждающие правомерность получения транспортного средства.