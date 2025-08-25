Укр Рус
25 августа, 11:03
3

Продать авто можно в Дії: сколько стоит услуга

Альбина Ковпак
Основні тези
  • С 2025 года в Дії возобновлена услуга, позволяющая продавать и перерегистрировать автоо без посещения сервисного центра МВД или ЦНАПа.
  • Стоимость услуги составляет 350 гривен, дополнительно можно оплатить за физический техпаспорт (405 гривен) и выбор номерного знака (до 360 гривен), доставка осуществляется Укрпочтой.

В начале 2025 года в Дії возобновили услугу продажи или перерегистрации авто. Теперь для этого не нужно идти в сервисный центр МВД или ЦНАП.

Кто может продать авто в Дії и какие документы нужны?

Услуга имеет целью устранить человеческий фактор и коррупционные риски при проверке авто, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.

Если вы продаете авто:

  • Выберите услугу "Продать транспортное средство" или нажмите "Продать автомобиль в меню техпаспорта";
  • Укажите договорную стоимость автомобиля.
  • Внесите данные о себе и ознакомьтесь с проектом договора.
  • Поделитесь проектом договора с покупателем через QR-код или ссылку.

Последовательность действий для продажи авто в Дії / auto.bigmir.net


Если вы покупаете авто:

  • Отсканируйте QR или перейдите по ссылке, которую предоставит продавец авто;
  • Ознакомьтесь и согласитесь с условиями продажи через Дію;
  • Выберите номерной знак: оставьте старый, измените на новый или закажите индивидуальный;
  • Укажите, что вы ознакомились с техническим состоянием, качественными характеристиками авто и согласны с ценой;
  • Дайте согласие на перерегистрацию авто;
  • Выберите версию техпаспорта: пластик и электронное свидетельство в Дії или только электронное свидетельство в Дії;
  • Если выбрали пластик или новый НЗ, предоставьте данные для доставки Укрпочтой;
  • Оплатите;
  • Ознакомьтесь с проектом договора и отправьте на проверку. Она произойдет автоматически средствами Единого государственного реестра транспортных средств.

После успешной проверки можно заверить договор Дія.Підписом, а затем обменяться деньгами и авто. Подписанные документы поступят к администратору сервисного центра МВД, который закрепит выбранные номера и распечатает свидетельство о регистрации авто. Готовый пакет документов поступит новому владельцу в выбранное отделение Укрпочты.

Сколько раз можно продать авто через Дію?

С помощью Дії можно переоформить легковой автомобиль, мотоцикл или мопед. При условии что это первая (и единственная) продажа транспорта в году, ибо в противном случае возникает обязанность уплаты налога с этой операции, который не пока администрируется в Дії.

Какова стоимость услуги?

Услугу оплачивает покупатель, а ее стоимость зависит от выбора опций:

  • Услуга – 350 гривен;
  • Физический техпаспорт – 405 гривен (за цифровой платить не надо;
  • Комбинации для номеров – бесплатно или 360 гривен;
  • Доставка до выбранного отделения почты.

Изготовление пластикового техпаспорта длится в течение нескольких дней. После этого в течение 10 рабочих дней его передадут на почту на доставку.

Напомним, что регистрация и переоформление авто осуществляется также через сервисные центры МВД с проверкой документов и получением новых номеров.

Чтобы зарегистрировать приобретенную машину, необходимо обратиться в любой сервисный центр МВД (независимо от места регистрации нового или старого владельца авто) с заявлением и документами, которые удостоверяют личность заявителя, а также документами, подтверждающие правомерность получения транспортного средства.

Часті питання

Кто может воспользоваться услугой продажи авто через Дію?

Услуга доступна для всех граждан, которые имеют легковой автомобиль, мотоцикл или мопед и желают осуществить первую продажу транспорта в году без уплаты налога на эту операцию.

Какие документы необходимы для продажи авто через Дию?

Продавец должен выбрать услугу "Продать транспортное средство", указать договорную стоимость авто, внести данные о себе и поделиться проектом договора с покупателем через QR-код или ссылку.

Какова стоимость услуги продажи авто через Дію и кто ее оплачивает?

Стоимость услуги составляет 350 гривен, и ее оплачивает покупатель. Дополнительные расходы могут включать физический техпаспорт за 405 гривен и комбинации для номеров до 360 гривен.