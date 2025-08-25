Продать авто можно в Дії: сколько стоит услуга
- С 2025 года в Дії возобновлена услуга, позволяющая продавать и перерегистрировать автоо без посещения сервисного центра МВД или ЦНАПа.
- Стоимость услуги составляет 350 гривен, дополнительно можно оплатить за физический техпаспорт (405 гривен) и выбор номерного знака (до 360 гривен), доставка осуществляется Укрпочтой.
В начале 2025 года в Дії возобновили услугу продажи или перерегистрации авто. Теперь для этого не нужно идти в сервисный центр МВД или ЦНАП.
Кто может продать авто в Дії и какие документы нужны?
Услуга имеет целью устранить человеческий фактор и коррупционные риски при проверке авто, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.
Если вы продаете авто:
- Выберите услугу "Продать транспортное средство" или нажмите "Продать автомобиль в меню техпаспорта";
- Укажите договорную стоимость автомобиля.
- Внесите данные о себе и ознакомьтесь с проектом договора.
- Поделитесь проектом договора с покупателем через QR-код или ссылку.
Последовательность действий для продажи авто в Дії / auto.bigmir.net
Если вы покупаете авто:
- Отсканируйте QR или перейдите по ссылке, которую предоставит продавец авто;
- Ознакомьтесь и согласитесь с условиями продажи через Дію;
- Выберите номерной знак: оставьте старый, измените на новый или закажите индивидуальный;
- Укажите, что вы ознакомились с техническим состоянием, качественными характеристиками авто и согласны с ценой;
- Дайте согласие на перерегистрацию авто;
- Выберите версию техпаспорта: пластик и электронное свидетельство в Дії или только электронное свидетельство в Дії;
- Если выбрали пластик или новый НЗ, предоставьте данные для доставки Укрпочтой;
- Оплатите;
- Ознакомьтесь с проектом договора и отправьте на проверку. Она произойдет автоматически средствами Единого государственного реестра транспортных средств.
После успешной проверки можно заверить договор Дія.Підписом, а затем обменяться деньгами и авто. Подписанные документы поступят к администратору сервисного центра МВД, который закрепит выбранные номера и распечатает свидетельство о регистрации авто. Готовый пакет документов поступит новому владельцу в выбранное отделение Укрпочты.
Сколько раз можно продать авто через Дію?
С помощью Дії можно переоформить легковой автомобиль, мотоцикл или мопед. При условии что это первая (и единственная) продажа транспорта в году, ибо в противном случае возникает обязанность уплаты налога с этой операции, который не пока администрируется в Дії.
Какова стоимость услуги?
Услугу оплачивает покупатель, а ее стоимость зависит от выбора опций:
- Услуга – 350 гривен;
- Физический техпаспорт – 405 гривен (за цифровой платить не надо;
- Комбинации для номеров – бесплатно или 360 гривен;
- Доставка до выбранного отделения почты.
Изготовление пластикового техпаспорта длится в течение нескольких дней. После этого в течение 10 рабочих дней его передадут на почту на доставку.
Напомним, что регистрация и переоформление авто осуществляется также через сервисные центры МВД с проверкой документов и получением новых номеров.
Чтобы зарегистрировать приобретенную машину, необходимо обратиться в любой сервисный центр МВД (независимо от места регистрации нового или старого владельца авто) с заявлением и документами, которые удостоверяют личность заявителя, а также документами, подтверждающие правомерность получения транспортного средства.
Часті питання
Кто может воспользоваться услугой продажи авто через Дію?
Услуга доступна для всех граждан, которые имеют легковой автомобиль, мотоцикл или мопед и желают осуществить первую продажу транспорта в году без уплаты налога на эту операцию.
Какие документы необходимы для продажи авто через Дию?
Продавец должен выбрать услугу "Продать транспортное средство", указать договорную стоимость авто, внести данные о себе и поделиться проектом договора с покупателем через QR-код или ссылку.
Какова стоимость услуги продажи авто через Дію и кто ее оплачивает?
Стоимость услуги составляет 350 гривен, и ее оплачивает покупатель. Дополнительные расходы могут включать физический техпаспорт за 405 гривен и комбинации для номеров до 360 гривен.