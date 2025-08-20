Гетманцев объяснил, как бизнес с наценкой в сотни процентов уклоняется от налогов
- Большинство ресторанов в Украине используют схему с ФОПами для избежания уплаты налогов, что позволяет им уменьшить налоговые обязательства.
- Государство ежегодно теряет около 7 миллиардов гривен из-за таких практик, что создает неравные условия конкуренции для добросовестных предпринимателей.
Большинство ресторанов в Украине работают через схему с физическими лицами-предпринимателями (ФОПами).
Как ресторанная сфера избегает уплаты налогов?
Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, информирует 24 Канал.
По его словам, сейчас в ресторанной сфере насчитывается около 3200 юридических лиц против 68 тысяч ФЛП. Даже большие и дорогие сети часто дробят бизнес на десятки предпринимателей, чтобы платить меньше налогов.
Когда ресторан имеет наценку 200 – 300%, но при этом избегает уплаты 20% НДС – это выглядит непоследовательно. Ты рекламируешь себя как "белый бизнес", инвестируешь в брендинг и репутацию, а фактически уклоняешься от обязательств перед государством,
– отметил Гетманцев.
Сколько теряет бюджет?
По его оценкам, из-за такой практики государство ежегодно теряет около 7 миллиардов гривен налоговых поступлений. Кроме того, это создает неравные условия конкуренции для тех предпринимателей, которые честно платят налоги и официальные зарплаты.
В качестве примера, он вспомнил случай с львовским ресторанным холдингом !FEST.
Что этому предшествовало?
- В 2023–2025 годах Бюро экономической безопасности (БЭБ) неоднократно проводило масштабные проверки сетевых ресторанов в Киеве, Львове и Одессе.
- Наиболее резонансным было дело львовского холдинга !FEST, который после обысков в 2023 году был вынужден возместить более 13 миллионов гривен налогов.
- На фоне обсуждения нового Налогового кодекса, запланированного на осень 2025 года, вопрос справедливости налогообложения ресторанов снова вышел на первый план.