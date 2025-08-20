Большинство ресторанов в Украине работают через схему с физическими лицами-предпринимателями (ФОПами).

Как ресторанная сфера избегает уплаты налогов?

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, информирует 24 Канал.

Смотрите также Бизнес в зонах риска получит кредиты под 1% на более долгий срок – правительство продлило льготу

По его словам, сейчас в ресторанной сфере насчитывается около 3200 юридических лиц против 68 тысяч ФЛП. Даже большие и дорогие сети часто дробят бизнес на десятки предпринимателей, чтобы платить меньше налогов.

Когда ресторан имеет наценку 200 – 300%, но при этом избегает уплаты 20% НДС – это выглядит непоследовательно. Ты рекламируешь себя как "белый бизнес", инвестируешь в брендинг и репутацию, а фактически уклоняешься от обязательств перед государством,

– отметил Гетманцев.

Сколько теряет бюджет?

По его оценкам, из-за такой практики государство ежегодно теряет около 7 миллиардов гривен налоговых поступлений. Кроме того, это создает неравные условия конкуренции для тех предпринимателей, которые честно платят налоги и официальные зарплаты.

В качестве примера, он вспомнил случай с львовским ресторанным холдингом !FEST.

Что этому предшествовало?