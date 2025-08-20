Більшість ресторанів в Україні працюють через схему з фізичними особами-підприємцями (ФОПами).

Як ресторанна сфера уникає сплати податків?

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує 24 Канал.

За його словами, наразі в ресторанній сфері налічується близько 3200 юридичних осіб проти 68 тисяч ФОПів. Навіть великі та дорогі мережі часто дроблять бізнес на десятки підприємців, щоб сплачувати менше податків.

Коли ресторан має націнку 200 – 300%, але при цьому уникає сплати 20% ПДВ – це виглядає непослідовно. Ти рекламуєш себе як "білий бізнес", інвестуєш у брендинг і репутацію, а фактично ухиляєшся від зобов'язань перед державою,

– зазначив Гетманцев.

Скільки втрачає бюджет?

За його оцінками, через таку практику держава щороку втрачає близько 7 мільярдів гривень податкових надходжень. Крім того, це створює нерівні умови конкуренції для тих підприємців, які чесно платять податки та офіційні зарплати.

Як приклад, він згадав випадок із львівським ресторанним холдингом !FEST.

Що цьому передувало?