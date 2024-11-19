Экспорт алмазов из России в Индию упал почти до нуля из-за санкций

В сентябре поставки алмазов из России в Индию упали на 96%. То есть, экспорт стал почти в 25 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как изменился экспорт алмазов в Индию

Как сообщают российские СМИ, экспорт алмазов из России в сентябре этого года достиг 37 тысяч каратов (на сумму 1,5 миллиона долларов). Для сравнения в этот же период 2023 года общий объем поставок составлял 917 тысяч каратов (112 миллионов долларов).

Читайте также Украинцы получили более 120 миллионов гривен "Национального кэшбека" в октябре

Обратите внимание! Нынешний индийский импорт драгоценных камней в сентябре меньше на 23%, если сравнивать с данными 2023 года.

Больше всего алмазов поступило в Индию в течение сентября из:

Бельгии – поступило алмазов на 186 миллионов долларов, это на 16% меньше чем в прошлом году;

ОАЭ – на 581 миллиона долларов – на 12% меньше чем в 2023 году;

Гонконга – на 448 миллионов долларов – меньше на 5% чем в прошлом году.

Какие санкции введены против российских алмазов

С 1 января 2024 года страны G7 запретили импорт российских алмазов. А с 1 марта ограничения ужесточили. Был запрещен импорт камней, обрабатываемых в третьих странах.

Заметьте! Россия получает значительную прибыль от продажи алмазов. Экспорт этого камня в 2022 году принес Москве 4 миллиардов долларов.