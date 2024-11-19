Експорт алмазів з Росії до Індії впав майже до нуля через санкції

У вересні поставки алмазів з Росії до Індії впали на 96%. Тобто, експорт став майже у 25 разів менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Як змінився експорт алмазів у Індію

Як повідомляють російські ЗМІ, експорт алмазів з Росії у вересні цього року сягнув 37 тисяч каратів (на суму 1,5 мільйона доларів). Для порівняння у цей же період 2023 року загальний об'єм постачання складав 917 тисяч каратів (112 мільйонів доларів).

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Зверніть увагу! Цьогорічний індійський імпорт дорогоцінних каменів у вересні менше на 23%, якщо порівнювати з даними 2023 року.

Найбільше алмазів надійшло в Індію протягом вересня з:

Бельгії – надійшло алмазів на 186 мільйонів доларів, це на 16% менше ніж торік;

ОАЕ – на 581 мільйона доларів – на 12% менше ніж у 2023 році;

Гонконгу – на 448 мільйонів доларів – менше на 5% ніж минулого року.

Які санкції введені проти російських алмазів

З 1 січня 2024 року країни G7 заборонили імпорт російських алмазів. А з 1 березня обмеження посилили. Було заборонено імпорт каменів, що оброблювались у третіх країнах.

Зауважте! Росія отримує значний прибуток від продажу алмазів. Експорт цього каменю у 2022 році приніс Москві 4 мільярдів доларів.