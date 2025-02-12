Долго работали – сколько будете получать: какая пенсия при стаже более 40 лет

Пенсия в Украине зависит от страхового стажа, заработной платы и действующего законодательства. Люди, которые имеют более 40 лет стажа, могут рассчитывать на более высокие выплаты, ведь длительный стаж непосредственно влияет на формулу расчета пенсий.

Как рассчитывается пенсия в 2025 году

В 2025 году размер пенсии для таких граждан будет зависеть от средней зарплаты по стране, коэффициента заработка и других факторов. Подробнее о размере пенсии и формуле расчета – в материале 24 Канала.

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Размер пенсии определяется по формуле: пенсия = Сз × ИКЗ × Кс; где:

Сз – средняя заработная плата по Украине за 3 года, предшествующих выходу на пенсию;

ИКЗ – индивидуальный коэффициент заработной платы (соотношение зарплаты человека к средней по стране);

Кс – коэффициент страхового стажа (1% за каждый год стажа).

Пример расчета пенсии

Допустим, средняя зарплата в Украине в 2025 году – 15 000 гривен; Человек имеет индивидуальный коэффициент заработной платы 1 (получал зарплату на уровне средней по стране); А страховой стаж – 42 года.

Коэффициент стажа: 42 × 1% = 0,42

Размер пенсии: 15 000 × 1 × 0,42 = 6 300 гривен

Если же человек имел более высокий заработок (например, в 1,2 раза больше среднего), то расчет будет таким:

15 000 × 1,2 × 0,42 = 7 560 гривен.

Предусмотрены ли доплаты за длительный стаж Да, соответствии с законодательством, лица, которые имеют более 40 лет страхового стажа, могут получать надбавку к пенсии. В частности, для мужчин со стажем более 35 лет и женщин со стажем более 30 лет государство гарантирует доплату. Лица в возрасте от 70 до 80 лет могут получать дополнительные 300 – 500 гривен.

Заметим, что после индексации в 2025 году пенсии могут вырасти еще на 10 – 12%.

Минимальная пенсия при стаже более 40 лет

Законодательство предусматривает, что при полном страховом стаже минимальная пенсия не может быть меньше 40% минимальной зарплаты.

В 2025 году минимальная зарплата прогнозируется на уровне 8000 гривен, поэтому минимальная пенсия для лиц с полным стажем будет составлять не менее 3200 гривен. Если же рассчитанная пенсия меньше этого уровня, государство будет доплачивать до минимального уровня.

Люди, которые имеют более 40 лет стажа, могут рассчитывать на повышенную пенсию, особенно если их зарплата была выше средней по стране. Минимальные выплаты для таких пенсионеров не могут быть ниже установленного уровня, а также возможно начисление доплат.