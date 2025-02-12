Як розраховується пенсія у 2025 році

У 2025 році розмір пенсії для таких громадян буде залежати від середньої зарплати по країні, коефіцієнта заробітку та інших чинників. Детальніше про розмір пенсії та формулу розрахну – у матеріалі 24 Каналу.

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Розмір пенсії визначається за формулою: пенсія = Сз × ІКЗ × Кс; де:

Сз – середня заробітна плата по Україні за 3 роки, що передують виходу на пенсію;

ІКЗ – індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (співвідношення зарплати людини до середньої по країні);

Кс – коефіцієнт страхового стажу (1% за кожен рік стажу).

Приклад розрахунку пенсії

Припустимо, середня зарплата в Україні у 2025 році – 15 000 гривень; Людина має індивідуальний коефіцієнт заробітної плати 1 (отримувала зарплату на рівні середньої по країні); А страховий стаж – 42 роки.

Коефіцієнт стажу: 42 × 1% = 0,42

Розмір пенсії: 15 000 × 1 × 0,42 = 6 300 гривень

Якщо ж людина мала вищий заробіток (наприклад, у 1,2 раза більше за середній), то розрахунок буде таким:

15 000 × 1,2 × 0,42 = 7 560 гривень.

Чи передбачені доплати за тривалий стаж Так, відповідно до законодавства, особи, які мають понад 40 років страхового стажу, можуть отримувати надбавку до пенсії. Зокрема, для чоловіків зі стажем понад 35 років і жінок зі стажем понад 30 років держава гарантує доплату. Особи віком від 70 до 80 років можуть отримувати додаткові 300 – 500 гривень.

Зауважимо, що після індексації у 2025 році пенсії можуть зрости ще на 10 – 12%.

Мінімальна пенсія при стажі понад 40 років

Законодавство передбачає, що при повному страховому стажі мінімальна пенсія не може бути меншою за 40% мінімальної зарплати.

У 2025 році мінімальна зарплата прогнозується на рівні 8000 гривень, тож мінімальна пенсія для осіб із повним стажем складатиме не менше 3200 гривень. Якщо ж розрахована пенсія менша за цей рівень, держава доплачуватиме до мінімального рівня.

Люди, які мають понад 40 років стажу, можуть розраховувати на підвищену пенсію, особливо якщо їхня зарплата була вищою за середню по країні. Мінімальні виплати для таких пенсіонерів не можуть бути нижчими за встановлений рівень, а також можливе нарахування доплат.