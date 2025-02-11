Що змінили для пенсіонерів

Зокрема, українцям за кордоном встановили порядок виплат пенсій та страхових компенсацій за нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання, які призвели до втрати працездатності, передає 24 Канал з посиланням на Тараса Мельничука.

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Постановою також були внесені зміни до порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках.

Також Кабмін визнав такими, що втратили чинність, постанови щодо затвердження Порядку виплати пенсії та надання соціальних послуг громадянам України, які проживають на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Важливо! Згідно з законом України від 20 березня 2023 року, було уточнено, як призначати пенсії тим, хто не зміг подати заявку через те, що перебував на тимчасово окупованих територіях або в районах, де тривають бойові дії. Тепер для таких осіб визначено чіткі строки, з яких буде призначатися їх пенсія.