Хто має актуалізувати дані у ПриватБанку

Якщо дата актуалізації не настала, то банк не вимагає додаткових уточнень, передає 24 канал з посиланням на члена правління ПриватБанку з питань комплаєнсу Антон Разумний.

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Ніяких додаткових процедур по отриманню актуалізованих даних клієнтів наразі банк не проводить,

– сказав він.

Разумний пояснив, що всі клієнти мають проводити актуалізацію своїх даних за таких умов:

кожні 5 років;

у випадку, коли ці дані змінилися;

банк сам звернуся до клієнта з таким проханням.

Якщо не настала дата актуалізації, банк намагається зробити життя клієнтів максимально спокійним і не вимагає додаткових,

– зазначив Антон Разумний.

Зауважте! Він розповів, що банк активно спілкувався тільки з тим сегментом клієнтів, які, можливо, досягли лімітів і можуть надати певні пояснення про свої фінансові спроможності, щоб розширити горизонт використання своїх грошей і послуг ПриватБанку.