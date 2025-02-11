Кто должен актуализировать данные в ПриватБанке

Если дата актуализации не наступила, то банк не требует дополнительных уточнений, передает 24 канал со ссылкой на члена правления ПриватБанка по вопросам комплаенса Антон Разумный.

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Никаких дополнительных процедур по получению актуализированных данных клиентов пока банк не проводит,

– сказал он.

Разумный объяснил, что все клиенты должны проводить актуализацию своих данных при следующих условиях:

каждые 5 лет;

в случае, когда эти данные изменились;

банк сам обращусь к клиенту с такой просьбой.

Если не наступила дата актуализации, банк пытается сделать жизнь клиентов максимально спокойной и не требует дополнительных,

– отметил Антон Разумный.

Обратите внимание! Он рассказал, что банк активно общался только с тем сегментом клиентов, которые, возможно, достигли лимитов и могут предоставить определенные объяснения о своих финансовых возможностях, чтобы расширить горизонт использования своих денег и услуг ПриватБанка.