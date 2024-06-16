Выручка ChatGPT составила 3,4 миллиарда долларов – конкуренты далеко позади

Компании OpenAI удалось в разы увеличить свою выручку. Все благодаря популярности флагманского продукта ChatGPT.

Значительный рост выручки

В первые 6 месяцев 2024 года OpenAI удалось существенно увеличить свою выручку. Этому способствовала популярность платной версии ChatGPT.

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Еще в конце 2023 года показатель составлял 1,6 миллиарда долларов, а прошлым летом не превышал отметки в 1 миллиард. Зато уже сейчас аналитики компании сообщили о выручке в 3,4 миллиарда долларов.

По мнению работников OpenAI, это лучший показатель того, как искусственный интеллект все активнее внедряется в различные сферы человеческой деятельности.

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3,2 миллиарда долларов принесли чат-боты и предоставление разработчикам подписок на ИИ-модели. Еще около 200 миллионов долларов в год OpenAI получает от продаж своих моделей клиентам Microsoft Azure. Это где-то около 20% от того, что компания Гейтса получает от этого сервиса.

Конкуренты далеко позади

По выручке OpenAI оторвался далеко вперед от своих конкурентов. К примеру, Anthropic в прошлом году строил планы получить доходы по итогам 2024 года на уровне 850 миллионов. Канадская компания Coere отчитывалась о годовом доходе в размере 22 миллиона долларов.

Основатель OpenAI Сэм Альтман имеет зарплату чуть больше 5 тысяч долларов в месяц, однако он уже стал миллиардером, поэтому его финансовые аппетиты это вполне удовлетворяет.