Значний ріст виторгу

У перші 6 місяців 2024 року OpenAI вдалося суттєво збільшити свій виторг. Цьому сприяла популярність платної версії ChatGPT.

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Ще наприкінці 2023 року показник складав 1,6 мільярда доларів, а минулого літа не перевищував позначки в 1 мільярд. Натомість вже зараз аналітики компанії повідомили про виторг у 3,4 мільярда доларів.

На думку працівників OpenAI, це найкращий показник того, як штучний інтелект все активніше впроваджується у різноманітні сфери людської діяльності.

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3,2 мільярда доларів принесли чат-боти та надання розробникам підписок на ШІ-моделі. Ще близько 200 мільйонів доларів на рік OpenAI отримує від продажів своїх моделей клієнтам Microsoft Azure. Це десь близько 20% від того, що компанія Гейтса отримує від цього сервісу.

Конкуренти далеко позаду

За виторгом OpenAI відірвався далеко вперед від своїх конкурентів. До прикладу, Anthropic минулого року будував плани отримати доходи за підсумками 2024 року на рівні 850 мільйонів. Канадська компанія Coere звітувала про річний дохід у розмірі 22 мільйони доларів.

Засновник OpenAI сем Альтман має зарплату трішки більш як 5 тисяч доларів на місяць, однак він вже став мільярдером, тому його фінансові апетити це цілком задовольняє.