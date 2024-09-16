Налоги в 2024 году: сколько платят ФЛП 2 группы

Ставки единого налога рассчитывают для каждой группы ФЛП по-разному. Все потому, что для 1 группы расчеты происходят от размера прожиточного минимума, для 3 группы – от полученных доходов, а для 2 группы – от уровня минимальной заработной платы.

Какие налоги платят ФЛП 2 группы

Физическое лицо предприниматель 2 группы платит единый налог (ЕН) в размере 20% от минимальной заработной платы.

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Напоминаем! С 1 апреля минимальная зарплата в Украине выросла с 7 100 гривен до 8 000 гривен.

Поэтому в 2024 году ЕН для 2 группы составляет 1 600 гривен ежемесячно – 8 000х20%. В квартал, а это три месяца, получается 4800 гривен.

Какая сумма ЕСВ

С 1 апреля для плательщиков изменилась сумма не только единого налога, но и сумма единого социального взноса.

Минимальный ЕСВ теперь составляет 1 760 гривен за месяц (22% от минимальной зарплаты – 8 000х22%);

теперь составляет 1 760 гривен за месяц (22% от минимальной зарплаты – 8 000х22%); А максимальный ЕСВ – 26 400 гривен в месяц (22% от 15 минимальных зарплат).

То есть за квартал для всех ФЛП ЕСВ составляет 5 280 гривен.