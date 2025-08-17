ФЛП могут получить большие штрафы, если не будут иметь первичной документации, например, накладные, акты закупок и тому подобное. В то же время будут касаться санкции не всех предпринимателей.

Какие документы обязательно нужно иметь ФЛП?

Юрист Богдан Янкив в своем блоге рассказал, что для того, чтобы ФЛП не был оштрафован, ему нужно внимательно просмотреть список необходимых документов, передает 24 Канал.

Читайте также ГБР завершило расследование в отношении олигарха из России: убытки его действий составляют миллионы гривен

Дело в том, что проверку относительно правил ведения документооборота осуществляют немало органов, среди которых Бюро экономической безопасности, финмониторинг банков, Государственная налоговая служба, продовольственная служба и тому подобное.

В соответствии с утвержденным перечнем от Минфина, к основным типам первичных документов входят:

опись остатков товаров на начало учета,

накладные для подтверждения покупки товаров,

транспортные документы для фиксации перевозок,

таможенные декларации для товаров, завезенных из-за рубежа,

акты закупки при покупке товаров у физических лиц,

другие документы с необходимыми реквизитами.

В то же время документ считается первичным тогда, когда он содержит информацию, в частности название покупателя и продавца, налоговые номера, дату составления, наименование и количество и стоимость товара.

Какие штрафы предусмотрены для ФЛП из-за документации?

Не всем ФЛП нужна первичная документация, впрочем тем, кому все же она обязательна, могут выписать штраф в случае их отсутствия.

Сейчас стандартный штраф для ФЛП составляет 1 020 гривен. Однако санкций на бизнес могут усилить в случае мониторинга бизнеса, который продает рискованные группы товаров, то есть технику, ювелирные украшения и лекарственные средства.

Штрафы за отсутствие первички варьируются от умеренных до катастрофических. Для обычных товаров это 1 020 гривен. Однако для рискованных товаров штраф 100% от стоимости может снизить всю рентабельность бизнеса,

– говорит Янкив.

Кроме штрафа, банковское учреждение может заблокировать счета и прекратить обслуживание из-за непредоставления первичных документов.