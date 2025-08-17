ФОПи можуть отримати великі штрафи, якщо не матимуть первинної документації, як-от накладі, акти закупівель тощо. Водночас стосуватимуться санкції не всіх підприємців.

Які документи обов'язково потрібно мати ФОП?

Юрист Богдан Янків у своєму блозі розповів, що для того, аби ФОП не був оштрафований, йому потрібно уважно переглянути список необхідних документів, передає 24 Канал.

Річ у тім, що перевірку щодо правил ведення документообігу здійснюють чимало органів, серед яких Бюро економічної безпеки, фінмоніторинг банків, Державна податкова служба, продовольча служба тощо.

Відповідно до затвердженого переліку від Мінфіну, до основних типів первинних документів входять:

опис залишків товарів на початок обліку,

накладні для підтвердження купівлі товарів,

транспортні документи для фіксації перевезень,

митні декларації для товарів, завезених з-за кордону,

акти закупки під час купівлі товарів у фізичних осіб,

інші документи з необхідними реквізитами.

Водночас документ вважається первинним тоді, коли він містить інформацію, зокрема назву покупця та продавця, податкові номери, дату складання, найменування та кількість і вартість товару.

Які штрафи передбачені для ФОП через документацію?

Не всім ФОПам потрібна первинна документація, втім тим, кому все ж таки вона обов'язкова, можуть виписати штраф у випадку їхньої відсутності.

Наразі стандартний штраф для ФОП становить 1 020 гривень. Однак санкцій на бізнес можуть посилити у випадку моніторингу бізнесу, який продає ризиковані групи товарів, тобто техніку, ювелірні прикраси та лікарські засоби.

Штрафи за відсутність первинки варіюються від помірних до катастрофічних. Для звичайних товарів це 1 020 гривень. Однак для ризикованих товарів штраф 100% від вартості може знизити всю рентабельність бізнесу,

– каже Янків.

Крім штрафу, банківська установа може заблокувати рахунки та припинити обслуговування через не надання первинних документів.