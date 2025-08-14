Що відомо про справу російського олігарха?

Дії російського бізнесмена призвели до збитків підприємства у понад 350 мільйонів гривень, передає 24 Канал з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Згідно з інформацією, ще у 2005 році Ігор Чуркін очолив спостережну раду підприємства. Це дозволяло йому ухвалювати рішення про відчуження майна.

А у 2008 році чоловік організував передачу 8 об’єктів нерухомості своїм комерційним структурам. Для цього підлеглі підробили фінансові документи. Подібні дії зекономили гроші Чуркіну.

Зауважте! Ба більше, це надало можливість олігарху фактично вкрасти частину приміщень заводу.

Як розповіли у Бюро, схожий механізм Ігор Чуркін використав ще через 8 років – у 2016 році. Олігарх зробив це через підроблене судове рішення. Воно, своєю чергою, стало підставою для незаконної передачі ще частини майна підконтрольним компаніям.

Збитки підприємства становлять понад 367 мільйонів гривень,

– повідомило Державне бюро розслідувань у Telegram.

Росіянину інкримінують такі статті: підробку документів та привласнення майна (частини 3 статті 27 частин 2, 3, 4 статті 358), підробка документів, печаток, штампів (частин 2, 3 статті 27, частини 5 статті 191 (привласнення, розтрата або заволодіння майном в особливо великих розмірах) Кримінального Кодексу України.

Зверніть увагу! Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією, а обвинувальний акт вже направлено до суду.