Что известно о деле российского олигарха?

Действия российского бизнесмена привели к убыткам предприятия в более 350 миллионов гривен, передает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Согласно информации, еще в 2005 году Игорь Чуркин возглавил наблюдательный совет предприятия. Это позволяло ему принимать решения об отчуждении имущества.

А в 2008 году мужчина организовал передачу 8 объектов недвижимости своим коммерческим структурам. Для этого подчиненные подделали финансовые документы. Подобные действия сэкономили деньги Чуркину.

Заметьте! Более того, это дало возможность олигарху фактически украсть часть помещений завода.

Как рассказали в Бюро, похожий механизм Игорь Чуркин использовал еще через 8 лет – в 2016 году. Олигарх сделал это через поддельное судебное решение. Оно, свою очередь, стало основанием для незаконной передачи еще части имущества подконтрольным компаниям.

Убытки предприятия составляют более 367 миллионов гривен,

– сообщило Государственное бюро расследований в Telegram.

Россиянину инкриминируют следующие статьи: подделка документов и присвоение имущества (части 3 статьи 27 частей 2, 3, 4 статьи 358), подделка документов, печатей, штампов (частей 2, 3 статьи 27, части 5 статьи 191 (присвоение, растрата или завладение имуществом в особо крупных размерах) Уголовного Кодекса Украины.

Обратите внимание! Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией, а обвинительный акт уже направлен в суд.