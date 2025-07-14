Крупнейшая спецконфискация в истории Украины

В то же время осужден директор онлайн-казино "Pin-Up", пишет 24 Канал со ссылкой на Офис Генпрокурора и ГБР.

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В высшем органе прокуратуры рассказали, в течение 2021-2024 годов на территории Украины ппод брендом "Pin-Up" действовала сеть нелегальных игорных сайтов. Все они работали без соответствующих разрешений.

Следствием установлены связи компании с представителями России, подсанкционными лицами, а также подтверждено финансирование ею бюджета страны-агрессора, поддержку боевых действий против Украины, неуплату налогов и сбор информации о самих игроках,

– сообщили в Офисе Генпрокурора.

В частности полученные от деятельности онлайн-казино средства легализировали путем осуществления лицензированных платежей.

В рамках расследования один из подозреваемых пошел на сделку со следствием:

дал показания на организаторов;

признал свою вину;

заключил соглашение о признании виновности.

Это позволило взыскать самую большую специальную конфискацию в бюджет за время независимости Украины,

– отметили в заметке.

Поэтому было арестовано активов на более чем 2,6 миллиарда гривен, которые сейчас переданы в управление АРМА. За счет указанных средств планируется приобретение облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации".

К тому же было взыскано более 200 миллионов гривен процентов от управления арестованными средствами

Как отметили в ГБР, Шевченковский районный суд Киева утвердил соглашение и признал осужденного виновным:

за осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором (часть 4 статьи 111-1);

участие в преступной организации (части 3 статьи 255);

умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах (части 3 статьи 212);

легализацию имущества (части 3 статьи 209);

служебный подлог (части 1 статьи 366).

Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.

Обратите внимание! В рамках указанного уголовного производства прокуроры также сообщили о подозрениях Председателю и одному из членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а также непосредственным владельцам онлайн-казино.