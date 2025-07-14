Найбільша спецконфіскація в історії України

Водночас засуджено директора онлайн-казино "Pin-Up", пише 24 Канал з посиланням на Офіс Генпрокурора та ДБР.

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У вищому органі прокуратури розповіли, протягом 2021-2024 років на території України під брендом "Pin-Up" діяла мережа нелегальних гральних сайтів. Всі вони працювали без відповідних дозволів.

Слідством встановлено зв’язки компанії з представниками Росії, підсанкційними особами, а також підтверджено фінансування нею бюджету країни-агресора, підтримку бойових дій проти України, несплату податків та збір інформації щодо самих гравців,

– повідомили в Офісі Генпрокурора.

Зокрема отримані від діяльності онлайн-казино кошти легалізовували шляхом здійснення ліцензованих платежів.

У рамках розслідування один з підозрюваних пішов на угоду зі слідством:

надав покази на організаторів;

визнав свою вину;

уклав угоду про визнання винуватості.

Це дало змогу стягнути найбільшу спеціальну конфіскацію до бюджету за часів незалежності України,

– наголосили у дописі.

Відтак було арештовано активів на понад 2,6 мільярда гривень, які наразі передано в управління АРМА. За рахунок вказаних коштів планується придбання облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації".

До того ж було стягнено понад 200 мільйонів гривень відсотків від управління арештованими коштами

Як зазначили у ДБР, Шевченківський районний суд Києва затвердив угоду та визнав засудженого винним:

за провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (частина 4 статті 111-1);

участь у злочинній організації (частини 3 статті 255);

умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (частини 3 статті 212);

легалізацію майна (частини 3 статті 209);

службове підроблення (частини 1 статті 366).

Йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 3 роки.

Зверніть увагу! У межах вказаного кримінального провадження прокурори також повідомили про підозри Голові та одному з членів Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, а також безпосереднім власникам онлайн-казино.