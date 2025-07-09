Заблокували 133 онлайн-казино

Операція відбулася згідно з розпорядженням Державної служби спеціального зв'язку. Інтернет-провайдери мали заблокувати доступ до зазначених сайтів до 8 липня включно, повідомила Асоціація українських операторів грального бізнесу (АУОГБ), інформує 24 Канал.

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Крім обмеження доступу до онлайн-ресурсів, вдалося зупинити ключові фінансові канали незаконного бізнесу. Зокрема, припинено функціонування нелегальних платіжних сервісів і заблоковано P2P-транзакції.

Тіньовий гемблінг: скільки втрачає бюджет

За оцінками АУОГБ, нелегальний ринок онлайн-гемблінгу в Україні генерує щоквартальний обіг від 3 до 5 мільярдів гривень. При цьому, за даними Міністерства цифрової трансформації, до 50% ринку азартних ігор і досі функціонує в тіні. Через це бюджет щороку втрачає до 10 мільярдів гривень недоотриманих податків.

Для порівняння: у 2024 році легальні оператори сплатили до бюджету понад 17 мільярдів гривень, а лише за перші чотири місяці 2025 року – ще 6,4 мільярда.

У червні агентство PlayCity, яке працює під егідою Мінцифри, передало до Національної комісії з електронних комунікацій (НКЕК) перелік із 824 нелегальних казино з вимогою про блокування.