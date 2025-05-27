Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "UA Новини".

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Про інцидент стало відомо 25 травня, тобто фактично незадовго до випускного. Раніше жінка, яка входила до батьківського комітету одного з ліцеїв, запропонувала у батьківському чаті взяти на себе організацію випускного.

Трохи згодом вона повідомила, що стала жертвою шахраїв, які списали з її банківської карти всі кошти. Проте деяким представникам батьківського комітету ця версія здалась підозрілою і вони звернулись в поліцію.

Куди насправді ділися гроші

Правоохоронці з'ясували, що кошти з картки переказували на рахунок онлайн-казино. Пізніше жінка визнала, що хотіла заробити на "вільних" коштах, але їй це не вдалося. Як наслідок – вона програла 11 тисячі гривень. Правоохоронці висунули їй підозру.



Правоохоронці висунули підозру жінці / Фото Нацполіції

Цікава деталь! Окрім того, правоохоронці встановили, що вона причетна ще до 14 випадків шахрайства.

Додамо, що, згідно із законодавством України, такі протиправні дії караються:

штрафом,

або виправними роботами на строк до 2 років,

або обмеженням волі на строк до 3 – 5 років.

Раніше Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону реклами азартних ігор. Закон передбачає заборону спонсорства азартними іграми, контрольовану гру замість перевірок, блокування нелегальних вебсайтів та посилення вимог до організаторів.