В Україні створили нового регулятора азартних ігор

Це агенство буде реалізовувати держполітику у галузі організації азартних ігор та лотерей, пише 24 Канал з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

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Утворено Державне агентство України ПлейСіті як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується КМУ через Віце-прем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - Міністра цифрової трансформації, та який реалізує державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері,

– йдеться у повідомленні.

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що фінансуватись у 2025 році держагенство буде в межах бюджету ліквідованої КРАІЛ.

Зауважте! Чисельність працівників агентства становитиме 61 осіб, а розміщуватись вони будуть, там "де і був КРАІЛ".