В Украине создали нового регулятора азартных игр

Это агентство будет реализовывать госполитику в области организации азартных игр и лотерей, пишет 24 Канал со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

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Образовано Государственное агентство Украины ПлейСити как центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется КМУ через Вице-премьер-министра Украины по инновациям, развития образования, науки и технологий - Министра цифровой трансформации, и который реализует государственную политику в сфере организации и проведения азартных игр и лотерейной сфере,

– говорится в сообщении.

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что финансироваться в 2025 году госагенство будет в пределах бюджета ликвидированной КРАИЛ.

Заметьте! Численность работников агентства составит 61 человек, а размещаться они будут, там "где и был КРАИЛ".