На какие вакансии вырос спрос осенью и какие зарплаты предлагают работодатели
- Осенью 2025 года на платформе OLX Работа зафиксирован значительный рост вакансий в производственной, торговой, образовательной сферах, а также за рубежом.
- Наибольший рост спроса на вакансии зафиксирован для комплектовщиков (+331%) и менеджеров по работе с клиентами (+117%), с соответствующими зарплатами 25 000 грн и 21 000 грн.
Перед началом осеннего сезона украинский рынок труда демонстрирует активный рост количества вакансий в ключевых сферах –от производства до образования и работы за рубежом.
Спрос на рабочие вакансии вырос?
Об этом говорится в аналитическом обзоре платформы OLX Работа, передает 24 Канал. В частности, в августе 2025 года на платформе зафиксирован значительный рост количества объявлений о трудоустройстве в производственной, торговой, образовательной сферах, а также на вакансии за рубежом и в Силы обороны.
Рекордсменом по росту спроса стала вакансия комплектовщика в категории "Производство / рабочие специальности" – +331% по сравнению с маем. Медианная зарплата – 25 000 гривен.
Какие вакансии популярны?
В розничной торговле наибольший рост зафиксировали для менеджеров по работе с клиентами – +117%. Продавцам также активно ищут. Зарплата на этих должностях – около 21 000 гривен.
Образовательный сектор активизировался перед началом учебного года: вакансий для преподавателей и учителей стало больше на 96%. Среднее предложение зарплаты – 14 000 гривен.
Значительный рост спроса (50 – 60%) зафиксировали на должности:
- офис-менеджера – 23 000 гривен;
- рихтовщика – 50 000 гривен;
- помощника повара – 21 000 гривен;
- HR-специалиста – 29 000 гривен;
- плиточника – 45 000 гривен.
Работа за границей также в фокусе:
- упаковщики – +213%, зарплата: 3 000 – 5 000 евро;
- строители – +65%;
- разнорабочие – +41%.
Заметьте. Выросло количество вакансий в Силах обороны Украины – +33% с мая. Медианная зарплата – 70 500 гривен.
Тенденции на рынке труда?
Самыми популярными среди соискателей остаются вакансии, связанные с текстами, коммуникацией и онлайн-обслуживанием.
С начала года Госслужба занятости предоставила 309 тысяч вакансий, что помогло трудоустроить 238 тысяч человек.