На які вакансії зріс попит восени та які зарплати пропонують роботодавці
- Восени 2025 року на платформі OLX Робота зафіксовано значне зростання вакансій у виробничій, торговельній, освітній сферах, а також за кордоном.
- Найбільше зростання попиту на вакансії зафіксовано для комплектувальників (+331%) та менеджерів по роботі з клієнтами (+117%), з відповідними зарплатами 25 000 грн та 21 000 грн.
Перед початком осіннього сезону український ринок праці демонструє активне зростання кількості вакансій у ключових сферах – від виробництва до освіти та роботи за кордоном.
Попит на робітничі вакансії зріс?
Про це ідеться в аналітичному огляді платформи OLX Робота, передає 24 Канал. Зокрема, у серпні 2025 року на платформі зафіксовано значне зростання кількості оголошень про працевлаштування у виробничій, торговельній, освітній сферах, а також на вакансії за кордоном і до Сил оборони.
Рекордсменом за зростанням попиту стала вакансія комплектувальника у категорії "Виробництво / робітничі спеціальності" – +331% у порівнянні з травнем. Медіанна зарплата – 25 000 гривень.
Які вакансії популярні?
У роздрібній торгівлі найбільше зростання зафіксували для менеджерів по роботі з клієнтами – +117%. Продавцям також активно шукають. Зарплата на цих посадах – близько 21 000 гривень.
Освітній сектор активізувався перед початком навчального року: вакансій для викладачів та вчителів стало більше на 96%. Середня пропозиція зарплати – 14 000 гривень.
Значне зростання попиту (50 – 60%) зафіксували на посади:
- офіс-менеджера – 23 000 гривень;
- рихтувальника – 50 000 гривень;
- помічника кухаря – 21 000 гривень;
- HR-фахівця – 29 000 гривень;
- плиточника – 45 000 гривень.
Робота за кордоном також у фокусі:
- пакувальники – +213%, зарплата: 3 000 – 5 000 євро;
- будівельники – +65%;
- різноробочі – +41%.
Зауважте. Зросла кількість вакансій у Силах оборони України – +33% із травня. Медіанна зарплата – 70 500 гривень.
Тенденції на ринку праці?
Найпопулярнішими серед пошукачів залишаються вакансії, пов'язані з текстами, комунікацією та онлайн-обслуговуванням.
З початку року Держслужба зайнятості надала 309 тисяч вакансій, що допомогло працевлаштувати 238 тисяч осіб.