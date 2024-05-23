Где можно найти бизнес украинских ветеранов
Источник:Андрей Садовый
В Украине еще в прошлом году презентовали карту ветеранского бизнеса. На ней можно найти заведения питания, магазины, фермы и т.д., владельцами которых являются украинские защитники.
Ветеранский бизнес в Украине
Проект интерактивной карты ветеранского бизнеса призван поддержать предпринимательскую деятельность ветеранов, усилить их через бизнес, а также помочь с адаптацией к мирной жизни.
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Как рассказал Андрей Садовый, мэр Львова, есть несколько инициатив, которые уже заработали в городе. В частности, ветеринарная клиника "Мерлин", владельцем которой является ветеран Олег Кашляк. Защитник защищал Украину еще с 2024 года, а в 2022 году ушел на пенсию по состоянию здоровья.
В прошлом году Олег получил ваучер от города на развитие своего бизнеса – 300 тысяч гривен. За эти средства хочет расширить клинику и набрать дополнительных работников, чтобы лечить еще больше животных.
Подробнее о карте
Проект был запущен Украинским ветеранским фондом совместно с ЛУН и Uklon. По состоянию на октябрь 2023 года карта насчитывала 77 проектов. Преобладали сфера питания, а также набирала обороты сфера оборонно-промышленного комплекса.
Это закономерно, ведь ветераны приобрели профильных знаний, которые применяют в гражданской жизни и продолжают помогать собратьям,
– говорят в Минветеранов.
Нанимают ли ветеранов на работу
На сегодня в Украине только пятая часть предпринимателей создала рабочие места для участников боевых действий.
- Согласно данным исследования OLX Работа совместно с ЕВА, около 30% работодателей сталкивались с трудностями при трудоустройстве лиц с инвалидностью.
- Главный барьер – недостаточность адаптированных рабочих мест и инфраструктуры.
Из исследования мы видим, что малый и средний бизнес мало знакомы с уже существующими программами льгот, поэтому очень важно о них коммуницировать и доносить их до предпринимателей,
– говорит Карина Арушанян, бренд-менеджер платформы по трудоустройству OLX Работа.
Именно льготы и финансовая поддержка от государства, по мнению Арушанян, становятся стимулами для того, чтобы бизнес начал нанимать именно лиц с инвалидностью на работу.