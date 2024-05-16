Почему стоит нанимать ветеранов

Во время форума "Предпринимательство без барьеров: диалог государства, бизнеса и общественности" были обсуждены пути создания в Украине благоприятных условий для ведения безбарьерного бизнеса, передает 24 Канал.

Читайте также 23% новых ФЛП прекратили свою работу в 2024 году

По словам исполняющей обязанности исполнительного директора Украинского ветеранского фонда Минветеранов, Русланы Величко-Трифонюк, 63,61% нынешних военных говорят о проблемах с физическим здоровьем, а непонимание со стороны общества достигает 63,32%.

Мы должны жить реальностью, понимать, что в стране война уже 10 лет. Сегодня этой реальностью живут только семьи ветеранов. Общество должно подумать, каким образом может обеспечить трудоустройство ветеранов,

– говорит советник.

Стоит понимать, что бизнесу выгодно нанимать ветеранов, ведь их завтра не мобилизуют, добавляет Руслана Величко-Трифонюк.

Какие есть барьеры в работе

Как отметил Александр Терен, военный, ветеран и ведущий шоу "Отвал ног или ALL инклюзив", пока только пятая часть предпринимателей в Украине создала рабочие места для участников боевых действий.

Согласно данным исследования OLX Работа совместно с ЕВА, около 30% работодателей сталкивались с трудностями при трудоустройстве лиц с инвалидностью.

А главный барьер – недостаточность адаптированных рабочих мест и инфраструктуры.

Стимулами для бизнеса нанимать лиц с инвалидностью – являются льготы и финансовая поддержка от государства. Из исследования мы видим, что малый и средний бизнес мало знакомы с уже существующими программами, поэтому очень важно о них коммуницировать и доносить их до предпринимателей,

– сообщила Карина Арушанян, бренд-менеджер платформы по трудоустройству OLX Работа.

Впрочем, есть примеры компаний, которые внедрили подходы безбарьерности в деятельность. Среди них представители UKRSIBBANK BNP Paribas Group и Укрзализныци.

Мы регулярно открываем новые инклюзивные отделения – недавно открылись в Буче и Вишневом, одновременно адаптируем существующие отделения к потребностям людей с инвалидностью. В частности, это установка подъемных платформ, обустройство пандусов, наклеек специального цвета и мебели: заниженные столы и окошки касс,

– отметила Наталья Савчук, заместитель председателя правления UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

В то же время в Укрзализныце объяснили, что сегодня они работают в направлении не только архитектурных проектов, но и информационных, транспортных и ментальных.

Например, на инфозонах вокзалов Киева, Львова и Днепра установили специальные планшеты для людей с нарушениями слуха, где можно пообщаться с менеджером на украинском жестовом языке,

– рассказывает Ольга Беспалько, директор департамента социальной политики АО "Укрзализныця".

Кстати, сейчас этот проект распространяется и на другие вокзалы Украины.