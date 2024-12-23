Основные штрафы за неуплату налогов

Невыполнение налоговых обязательств может привести к значительным штрафам, пени и даже уголовной ответственности. 24 Канал предлагает разобраться, какие штрафы предусмотрены и как избежать неприятностей с законом.

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Размеры штрафов зависят от типа нарушения и степени его серьезности.

Просрочка уплаты налога

Если налогоплательщик не вносит налоги вовремя, предусмотрены следующие штрафы:

10% от суммы неуплаченного налога - за просрочку до 30 дней.

20% от суммы неуплаченного налога - за просрочку свыше 30 дней.

Уклонение от уплаты налогов

Если выявлено, что плательщик сознательно уклонялся от уплаты налогов, штраф может составлять:

25% от суммы неуплаченного налога – за первое нарушение.

50% от суммы неуплаченного налога – за повторное нарушение в течение 3 лет.

Пеня за просрочку

Кроме штрафа, за каждый день просрочки уплаты налога начисляется пеня. Она рассчитывается по формуле: пеня = сумма налогового долга × учетная ставка НБУ ÷ 365 дней × количество дней просрочки.

Например, если долг составляет 10 000 гривен, а учетная ставка НБУ – 12%, пеня за 10 дней просрочки составит: 10 000 × 12% ÷ 365 × 10 = 32,88 гривен.

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Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов

Если сумма неуплаченных налогов значительная, дело может перейти в уголовное производство.

Сумма более 1 080 000 гривен (в 2025 году) считается значительной и может привести к штрафу или лишению свободы на срок до 3 лет.

Сумма более 3 240 000 гривен - особо значительный размер, который наказывается лишением свободы на срок до 5 лет.

Чтобы избежать штрафов нужно своевременно платить налоги, вести учет доходов и расходов. А также можно обратиться за помощью к налоговому консультанту, чтобы точно избежать ошибок в отчетности.

Заметьте. Если вы обнаружили ошибку в расчетах налогов, лучше самостоятельно исправить ее до проверки и подайте уточняющую декларацию.