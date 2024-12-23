Основні штрафи за несплату податків

Невиконання податкових зобов’язань може призвести до значних штрафів, пені та навіть кримінальної відповідальності. 24 Канал пропонує розібратись, які штрафи передбачені та як уникнути неприємностей із законом.

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Розміри штрафів залежать від типу порушення та ступеня його серйозності.

Прострочення сплати податку

Якщо платник податків не вносить податки вчасно, передбачені такі штрафи:

10% від суми несплаченого податку — за прострочення до 30 днів.

20% від суми несплаченого податку — за прострочення понад 30 днів.

Ухилення від сплати податків

Якщо виявлено, що платник свідомо ухилявся від сплати податків, штраф може становити:

25% від суми несплаченого податку – за перше порушення.

50% від суми несплаченого податку – за повторне порушення упродовж 3 років.

Пеня за прострочення

Окрім штрафу, за кожен день прострочення сплати податку нараховується пеня. Вона розраховується за формулою: пеня = сума податкового боргу × облікова ставка НБУ ÷ 365 днів × кількість днів прострочення.

Наприклад, якщо борг становить 10 000 гривень, а облікова ставка НБУ – 12%, пеня за 10 днів прострочення складе: 10 000 × 12% ÷ 365 × 10 = 32,88 гривень.

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Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків

Якщо сума несплачених податків значна, справа може перейти до кримінального провадження.

Сума понад 1 080 000 гривень (у 2025 році) вважається значною і може призвести до штрафу або позбавлення волі на строк до 3 років.

Сума понад 3 240 000 гривень — особливо значний розмір, який карається позбавленням волі на строк до 5 років.

Щоб уникнути штрафів потрібно своєчасно сплачувати податки, вести облік доходів і витрат. А також можна звернутись по допомогу до податкового консультанта, аби точно унинкути помилок у звітності.

Зауважте. Якщо ви виявили помилку в розрахунках податків, краще самостійно виправити її до перевірки і подайте уточнюючу декларацію.